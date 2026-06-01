Islays Torfgrüße treffen auf sizilianische Süße – Ardbeg Dolce zum Ardbeg Day

Der in Marsala-Dolce-Fässern gereifte Islay-Malt der Brennerei Ardbeg ist seit dem 30. Mai in Österreich im Fachhandel erhältlich. Der Preis des Ardbeg Dolce liegt bei 99 Euro.

Hier alle Infos zum Ardbeg Dolce, die wir aus Österreich erhalten haben, inklusive der offiziellen Tasting Notes:

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ISLAYS TORFGRÜSSE TREFFEN AUF SIZILIANISCHE SÜSSE – ARDBEG DOLCE ZUM ARDBEG DAY

Wien, Juni 2026. Der Ardbeg Day findet jedes Jahr am finalen Samstag des Islay Festival of Music and Malt Fèis Ìle statt und hat einen festen Platz im Kalender für Ardbeg-Fans weltweit. In diesem Jahr, am 30. Mai 2026, genossen Liebhaber rauchiger Malts „La dolce Vita“ – das süße Leben – im Islay-Stil. In der Destillerie und beim großen Ardbeg Day feierten Ardbeggians den Glamour des italienischen Kinos der 1960er Jahre – mit dem gewissen Ardbeg-Twist.

Der Ardbeg Day Limited Release reifte in raren Marsala-Dolce-Fässern. Er zeigt eine spannende Fusion aus sizilianischer Süße mit rauchigem Islay-Torf. Marsala Dolce ist die süßeste Variante des Likörwein aus Sizilien. Der Whisky verstärkt das „torfige Paradox“ von Ardbeg – seine charakteristische Balance aus Süße und Rauch. Klassischer Ardbeg aus Bourbonfässern rundet die Rezeptur ab: Zuerst entfalten sich sonnengereifte Orangen- und Aprikosenaromen, gefolgt von dunkler Schokolade und etwas Olivenhain, bevor der sanfte Rauch mit salzigen Nussnoten die Piazza erobert.

Gillian Macdonald, Master Blender und Co-Vorsitzende des Ardbeg Committees, sagt:

„Ardbeg Dolce ist ein Single Malt, den wir in Marsala-Dolce-Fässern komplett reiften und mit Single Malt aus ehemaligen Bourbon-Casks ausbalancierten. Köstliche Noten von Zitrus, Orangenmarmelade und dunkler Schokolade mischen sich mit salzig-rauchigen Nüssen. Genießt ihn auf einer sizilianischen Terrasse oder unterm Regenschirm auf einer schottischen Insel – egal wo, wir hoffen sehr, dass er euch gefällt!“

Bryony McNiven, Distillery Managerin und Co-Vorsitzende des Committees, sagte:

„Für Fans rauchiger Malts gibt es kaum etwas Schöneres als den Ardbeg Day. Und dieses Jahr feiern wir das süße Leben nach Islay-Art. Es ist Zeit, den Geist der 1960er Jahre wieder aufleben zu lassen und „La Dolce Islay“ zu genießen!“

Premiere feierte Ardbeg Dolce auch auf dem großen Ardbeg Day am 30. Mai. Weitere Informationen dazu erhalten alle Ardbeg Committee Mitglieder in Kürze.

Ardbeg Dolce ist seit dem 26. Mai 2026 limitiert für 99€ (UVP) in allen Ardbeg Embassies und auf Ardbegday.at für Ardbeg Committee Mitglieder erhältlich, seit dem 30. Mai im Fachhandel bundesweit.