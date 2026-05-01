Unabhängige Ardbeg Bottlings, die den Destillerienamen tragen dürfen, wachsen nicht auf Bäumen, aber von Zeit zu Zeit findet man solche – diesmal beim unabhägigen deutschen Abfüller The Rare Cask Company, das Herzenskind von Dirk Müller, der neben seiner Tätigkeit als Sachbuchautor auch seit vielen Jahre Whiskyliebhaber ist – insbesonders bei Abfüllungen von der Insel Islay.

Der neue Ardbeg 2009, 15 Jahre The Limited Whisky Collection #2 ist die zweite Whiskyabfüllung des The Rare Cask Club, der mit seinen Bottlings auch über den Gersten-Tellerrand hinausblickt, ein mit 53,5% vol. Alkoholstärke abgefüllter Single Malt, der natürlich nicht kühlgefiltert oder gefärbt ist. Das Bottling gibt es zunächst exklusiv für die Clubmitglieder über den Newsletter (dem Club kann man kostenlos beitreten), aber später, bei genügend Restbestand, auch für Whiskyfreunde im Webshop (Link dazu in der Pressemitteilung) zu kaufen.

Alles Wissenswerte dazu, inklusive der ausführlichen Tasting Notes von Heinz Weinberger, in der nachfolgenden Aussendung.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Exklusive Ardbeg-Einzelfassabfüllung: The Rare Cask Club präsentiert „The Limited Whisky Collection #2“

15 Jahre gereifter Islay Single Malt Whisky in streng limitierter Auflage von 381 Flaschen

Reilingen, April 2026 – Mit nur 381 Flaschen bringt der The Rare Cask Club, das exklusive Community-Programm der The Rare Cask Company, eine seltene Einzelfassabfüllung auf den Markt: einen 15 Jahre gereiften Ardbeg Single Malt aus dem Jahr 2009. Die zweite Edition der „The Limited Whisky Collection“ unterstreicht damit den Anspruch des Unternehmens, außergewöhnliche Fässer mit klarem Profil und nachvollziehbarer Herkunft zugänglich zu machen.

Den Ursprung der The Rare Cask Company bildet der Pure Malt Whisky „Sherishòr“, ein im spanischen Jerez im traditionellen Solera-System gereifter Whisky. Mit ihm legte das Unternehmen den Grundstein für seine Philosophie: die Verbindung von handwerklicher Qualität, Reifekompetenz und einem tiefen Verständnis für charakterstarke Spirituosen. Aufbauend darauf entwickelte sich die konsequente Ausrichtung auf streng limitierte und sorgfältig ausgewählte Einzelfassabfüllungen.

So stammt die aktuelle Abfüllung aus einer der renommiertesten Destillerien Islays und reifte vollständig in einem Ex-Bourbon Hogshead. Abgefüllt wurde sie in natürlicher Fassstärke mit 53,5 % vol., selbstverständlich ohne Kühlfiltration und ohne Färbung. Im Glas entfaltet sich ein vielschichtiges Zusammenspiel aus Torfrauch, frischem Zitronenabrieb und kühler Minze, begleitet von fruchtigen Aromen wie Aprikose und weißem Pfirsich. Am Gaumen verbinden sich helle Fruchtnoten mit cremiger Vanille, süßer Rosine und gesalzenem Karamell, die in ein lang anhaltendes Finale mit Zartbitterschokolade sowie würziger Eiche und aschigem Torfrauch übergehen.

Die Auswahl dieser Edition ist eng mit der persönlichen Leidenschaft von Gründer und Geschäftsführer Dirk Müller verbunden, einem langjährigen Sammler und Kenner insbesondere von Whiskys aus Islay. Seine Auswahl steht exemplarisch für den kuratorischen Ansatz der The Rare Cask Company: außergewöhnliche Fässer mit individuellem Charakter zu identifizieren und in ihrer unverfälschten Form zugänglich zu machen.

Dabei verbindet The Rare Cask Club bewusst Exklusivität mit einem klaren Community-Gedanken: „Unsere Abfüllungen und unser The Rare Cask Club sind zwar exklusiv gehalten – aber im Kern geht es immer um Gemeinschaft. Unser Motto ‚For Friends and Family‘ ist für uns kein Marketing, sondern gelebte Philosophie“, so Dirk Müller.

Mitglieder des The Rare Cask Clubs erhalten frühzeitigen Zugang zu neuen Abfüllungen sowie Einladungen zu exklusiven Tastings, bei denen seltene Whiskys gemeinsam verkostet werden. Interessierte können sich unkompliziert über den Newsletter anmelden.

Der Verkaufsstart erfolgt zunächst exklusiv über den Newsletter an Mitglieder des The Rare Cask Clubs, die mit einem Vorzugspreis von 169,00 Euro einen Preisvorteil von 20 Euro pro 0,7 Liter Flasche erhalten. Verbleibende Flaschen sind zum regulären Preis von 189,00 Euro im Onlineshop verfügbar.

Verkostungsnotiz – Ardbeg 2009, 15 Jahre

The Limited Whisky Collection #2

Farbe: Leuchtendes Gold

Aroma: Ein lebhaftes Zusammenspiel aus Torfrauch, frischem Zitronenabrieb, zarter Vanille und kühler Minze entfaltet sich mit saftiger Aprikose, weißem Pfirsich und einem Hauch Banane, sanft umhüllt von feiner Teernote und würziger Eiche.

Geschmack: Helle Fruchtnoten von Pfirsich, Banane und frischer Zitronenzeste vereinen sich mit cremiger Vanille, süßer Rosine, malzigen Akzenten und einem Hauch gesalzenen Karamells, getragen von wärmender Eiche, feinen Kräutern und elegantem Torfrauch.

Nachklang: Lang anhaltend und wärmend verweilt das Finale mit Noten von Vanillecreme, Karamell und einem Hauch Zartbitterschokolade, begleitet von würziger Eiche, aschigem Rauch und den charakteristischen Ardbeg-Torfaromen.

Details: 53,5 % vol. | nicht kühlgefiltert | nicht gefärbt | 0,7 l



Über The Rare Cask Company GmbH

Die The Rare Cask Company GmbH mit Sitz in Reilingen ist ein unabhängiger Abfüller und Händler für hochwertige und seltene Spirituosen. Der Ursprung des Unternehmens liegt im Pure Malt Whisky „Sherishòr“, einem im traditionsreichen Solera-Verfahren gereiften Whisky, der die Grundlage für die heutige Markenphilosophie bildet. Der Fokus liegt auf der Auswahl und Abfüllung außergewöhnlicher Einzelfässer, die unter Serien wie „The Limited Whisky Collection“ und „The Limited Rum Collection“ erscheinen. Das Unternehmen richtet sich an anspruchsvolle Genießer und Sammler weltweit.

Über The Rare Cask Club

Der The Rare Cask Club ist das exklusive Community-Programm der The Rare Cask Company GmbH – gedacht für Friends and Family, die seltenen und außergewöhnlichen Genuss bezahlbar erleben möchten. Unter dem Motto „Aus unbezahlbar machen wir bezahlbar“ ermöglicht der Club regelmäßige Raritäten-Tastings, bei denen seltene Abfüllungen in kleinen Portionen geteilt und gemeinsam – auch online – verkostet werden. Mitglieder profitieren zudem von Vorabangeboten auf limitierte Editionen. Anmeldung über den Newsletter auf www.rare-cask-company.com.