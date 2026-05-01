PX Raven erweitert Kernsortiment der Sauerländer Edelbrennerei

Über fünf Jahre lang durfte der neue PX Raven aus der Sauerländer Edelbrennerei in Fässern der Bodega Ximénez-Spínola aus Andalusien reifen, bevor er mit 56,8% vol. Alkoholstärke in die typische Flasche von Thousand Mountains kam.

Der PX Raven (UVP: 99,90 €) wird ab sofort die permanente Range der Brennerei verstärken – die Infos zu ihm, die Tasting Notes und mehr lesen Sie untenstehend

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Neuzugang im Kernsortiment: PX Raven erweitert die Raven-Familie der Sauerländer Edelbrennerei

Rüthen, 30.04.2026 – Mit dem PX Raven präsentiert die Thousand Mountains – German Whisky Destillerie (Sauerländer Edelbrennerei) ihr neuestes Meisterstück und erweitert zugleich ihr Kernsortiment um einen außergewöhnlichen Single Malt Whisky. Als jüngstes Mitglied der Raven-Familie steht der PX Raven für kompromisslose Qualität, handwerkliche Perfektion und die konsequente Weiterentwicklung der Brennereiphilosophie.

Über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren reifte der PX Raven in originalen Pedro-Ximénez-Sherryfässern der traditionsreichen Bodega Ximénez-Spínola aus Andalusien. Die unter der intensiven südspanischen Sonne entstandenen Sherrys verleihen dem Whisky eine außergewöhnliche Tiefe, natürliche Süße und ein vielschichtiges Aromenspiel. Diese besondere Fassauswahl bildet die Grundlage für einen charakterstarken Single Malt, der die Handschrift der Sauerländer Edelbrennerei eindrucksvoll widerspiegelt.

In der Nase zeigt sich der PX Raven opulent und einladend mit intensiven Noten von dunklen Rosinen, getrockneten Feigen und Datteln, begleitet von feinen Karamell- und Toffee-Nuancen. Dahinter entfalten sich Anklänge von gerösteten Nüssen, Zartbitterschokolade sowie eine elegante Würze aus Zimt und Eichenholz.

Am Gaumen präsentiert sich der Whisky vollmundig und kraftvoll mit dichter Struktur. Süße Sherryaromen verbinden sich mit Trockenfrüchten, dunklem Honig und gebranntem Zucker. Würzige Holznoten, ein Hauch Espresso und eine dezente Fruchtigkeit, die an reife Pflaumen erinnert, sorgen für zusätzliche Komplexität. Die Abfüllung in Fassstärke verleiht dem PX Raven Tiefe und Ausdruck, ohne die Balance zu verlieren.

Der Nachklang ist lang, warm und intensiv, geprägt von anhaltender Süße, feiner Würze und eleganten Holznoten. Optisch überzeugt der PX Raven mit einer tiefen Purpurfarbe und rötlich-goldenen Reflexen – ein deutlicher Hinweis auf die intensive Sherryfassreifung.

Mit dem PX Raven unterstreicht die Sauerländer Edelbrennerei ihren Anspruch, außergewöhnliche Whiskys mit Herkunft und Charakter zu schaffen. Die Abfüllung ist ab sofort verfügbar und ergänzt dauerhaft das Portfolio der Brennerei.

Produktdetails:

PX Raven – Ex-Pedro Ximénez Cask Single Malt Whisky

Inhalt: 0,7 Liter

Alkoholgehalt: 56,8 % vol.

UVP: 99,90 €

Über die Sauerländer Edelbrennerei/Thousand Mountains – German Whisky Destillerie:

Die Sauerländer Edelbrennerei steht seit jeher für handwerklich hergestellte Premium-Spirituosen aus dem „Land der tausend Berge“. Mit Leidenschaft, Erfahrung und einem klaren Qualitätsanspruch entstehen hier Destillate, die Regionalität und internationale Einflüsse auf höchstem Niveau vereinen.