WhiskyJason, der Youtuber und Händler für amerikanische Whiskeys, bringt nun erstmals eine deutsche Eigenabfüllung in die Flasche – nicht aber ohne Bezug zum amerikanischen Kontinent: Der Whisky aus der Sauerländer Edelbrennerei wurde nämlich in einem Fass mit Maple Syrup gefinisht – und damit man den Unterschied zum Status vor dem Finishing verkosten kann, gibt es zu jeder Flasche auch je ein Sample zu 3cl mit dem ungefinishten Whisky und dem Ahornsirup dazu.

Mehr erzählt Jason in der untenstehenden Presseaussendung:

Neu: WhiskyJason Single Malt German Whisky Finished in Maple Syrup Cask

WhiskyJason Single Malt German Whisky Finished in Maple Syrup Cask L250308

Distilled at Thousand Mountains / Sauerländer Edelbrennerei mit 59,1% Natural Cask Strength

Auflage 115 Flaschen (0,7 l) à 79,00 Euro (UVP)

Der besondere Clou: Jede Flasche kommt zusammen mit 3cl Unfinished Whisky sowie 3cl kanadischem Bio-Ahornsirup aus dem Finishing-Fass! So kann man perfekt nachvollziehen, wie sich der Whisky durch dieses außergewöhnliche Finish verändert hat.

Dieser Whisky ist nur der Anfang einer neuen Serie von deutschen Single Malt Whisky Abfüllungen von WhiskyJason. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Single Malt Whisky in einem Ahornsirup Fass reifte. In wenigen Wochen wird auch das Schwesterfass aus einem Honey Cask abgefüllt und zum Preis von 79€ erhältlich sein.

Diese Whiskys sind nur direkt bei WhiskyJason erhältlich – entweder per E-Mail Bestellung an whiskyjason@gmail.com oder auf den nächsten Messen, auf denen WhiskyJason ausstellt – z.B. Whisky Time Frankfurt (Fr. 21. – Sa. 22. März), Whisky Festival Radebeul (Sa. 29. – So. 30. März), Rhein/Ruhr Messe in Düsseldorf (Sa. 05. – So. 06. April), Frühlingsfest im Xaver / Pummerland (Sa. 12. April).