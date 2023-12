Malte Schweia kennen viele durch seine Verkostungsvideos, die wir auch immer wieder in unserer sonntäglichen Rubrik mit Whiskyvideos vorstellen. Diesmal und hier geht es aber um seine Tätigkeit als unabhängiger Abfüller unter dem Label Dram Way – und seinen neuen Christmas Malt 2023, den wir in der nachfolgenden Presseinfo gerne vorstellen. Er stammt aus der Sauerländer Edelbrennerei und ist dort in einem Portweinfass gereift.

Und wer seine Vorfreude von den Tasting Notes wachsen hat lassen, der findet hier und im Artikel auch die Verlinkung zum Shop:

Weihnachten steht vor der Tür! – Unabhängiger Abfüller Dram Way bringt exklusive Weihnachtsabfüllung auf den Markt!

Der unabhängige Abfüller Dram Way bringt seine nächste Abfüllung auf den Markt! Der Christmas Malt 2023 bietet alle Aromen des Weihnachtsfests in einem Whisky.

„Christmas Malts haben so etwas wie eine Tradition in der Whiskyszene und da wollte ich nicht nachstehen. Allerdings war es mir etwas zu langweilig einfach nur eine Weihnachtsabfüllung auf den Markt zu bringen. Selbstverständlich muss bei mir ein künstlerischer Kniff dabei sein! Deswegen habe ich mich mit Finn Martens zusammengesetzt und ein kleines Weihnachtsmonster erschaffen, welches das Flaschenlabel und die passende Weihnachtskarte ziert.“ Malte Schweia

Der Whisky selbst bringt eine Fülle an Aromen mit, die an die Weihnachtszeit erinnern: getrocknete rote Früchte, Apfel und Rosinen in der Nase. Am Gaumen zeigen sich die 59,2% vol. mit einem starken Antritt, der sich dann in die süß-fruchtigen Erdbeer-, Kirsch und Pflaumenaromen des Portweinfasses fallen lässt. Zu süß wird der Whisky dabei aber nie, denn Ingwer und Zimt bieten einen wunderbaren Kontrast zu den fruchtigen Eindrücken.

„Ich freue mich sehr, dass ich für die Weihnachtsabfüllung wieder mit der Sauerländer Edelbrennerei zusammenarbeiten konnte. Für mich stehen die Sauerländer für höchste Brennqualität und bestes Fassmanagement. In Verbindung mit dem einzigartigen Design entsteht für mich so ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Whiskyenthusiasten – um anderen eine Freude zu machen, oder um sich selbst ein Geschenk zu machen!“

Der Christmas Malt 2023 ist seit dem 26. November 2023 über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.