Neu: Mettermalt Wacken Whisky 2024 aus der fesslermill1396 Destillerie

Es ist wieder soweit: Zum dritten Mal bringt die fesslermill1396 Destillerie eine offizielle Abfüllung zum Wacken Festival – den Mettermalt Wacken Whisky 2024. Er stammt aus einem lokalen Weinfass und einem Ex-Bourbonfass und wurde kurz in einem ehemaligen Caol Ila-Fass gefinisht.

In Folge stellen wir Ihnen die auf 666 Flaschen limitierte Sonderausgabe vor – und geben Links zu den Bezugsquellen:

Mettermalt Wacken Whisky 2024 aus der fesslermill1396 Destillerie

Nach zwei erfolgreichen und ausverkauften Wacken Whisky Editionen aus der fesslermill1396 Whisky- und Gindestillerie in Sersheim, gibt es für das Jahr 2024 eine dritte auf 666 Flaschen limitierte mettermalt Wacken Whisky Edition 2024, denn aller guten Dinge sind drei.

Die Sonderedition 2024, welche wir wieder offiziell zusammen mit dem Wacken Open Air gemacht haben und bei dem auf dem Label das Motto 2024 wiederspiegelt ist in diesem Jahr ein Single Malt Whisky der fesslermill1396 Destillerie mit Getreide aus regionalem Anbau, heimischem Wasser und einer klimaneutralen Herstellung durch eigene Wasserkraft der Fessler Mühle.



Der Whisky ist unfiltriert mit einer natürlicher Fassfarbe und 43,0% Vol., gereift im Warehouse der kleinen fesslermill1396 Whisky- und Gindestillerie. Die 2024 Edition ist eine Komposition aus heimischem Weinfass und Ex-Bourbonfass, sowie einem kurzen Finish im Caol Ila Islayfass. Hier trifft regionales Getreide auf spezielle ausgesuchte Fässer, dies gibt einen harmonischen Whisky mit feinen Aromen von Vanille, Malz und Getreide, sowie leicht dezenten Raucharomen in der Nase und am Gaumen.

Die Wacken Whisky Edition ist auf 666 Flaschen limitiert und ab dem 01.12.2023 direkt im Online Shop der fesslermill1396 Destillerie verfügbar.



Direktlink: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-wacken-whisky-edition-2024/

Shoplink: www.fessler-shop.de