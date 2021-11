PR: Neu – Mettermalt FOOLS GARDEN WHISKY

Soeben ist eine neue Jubiläumsedition zum 625jährigen Jubiläum der Fessler Mühle und 30 Jahre Fools Garden erschienen. Was es über den neuen Whisky aus der fesslermill1396 Destillerie zu sagen gibt sowie die Bezugsquelle dafür, können Sie in nachfolgender Pressemitteilung lesen:

Mettermalt FOOLS GARDEN WHISKY

Der mettermalt® Fools Garden Whisky ist eine regionale Jubiläumsedition zum 625jährigen Jubiläum der Fessler Mühle und 30 Jahre Fools Garden, aus der fesslermill1396 Destillerie.

Zwei regionale Urgesteine haben im Jahr 2021 Geburtstag, die Band Fools Garden wurde 30 Jahre alt und die Fessler Mühle feiert ihr 625jähriges Bestehen.

Fools Garden wurden mit dem Bambi, dem Echo, der Goldenen Europa, der Goldenen Stimmgabel und vielen weiteren Preisen ausgezeichnet. Unzählige Gold – und Platinplatten säumen ihren Weg. Ihr Song Lemon Tree ging um die Welt.

Beide Jubilare sind weit über die angrenzenden Landkreise und das Land hinaus bekannt, sowie eng mit der Heimat verbunden und verwurzelt.

Pforzheim – die Heimat der Band Fools Garden, liegt knapp 30 Minuten von Sersheim, die Heimat der Fessler Mühle und fesslermill1396 Destillerie, entfernt.

Aus der fesslermill1396 Destillerie wurde für die beiden Jubilare ein spezieller limitierter mettermalt Whisky aus dem Fass geholt und in die Flasche gepackt. Die Grundlage für den Whisky ist gemälzte Gerste und Weizen, die Lagerung erfolgte für 4 Jahre in alten schottischen Whiskyfässern, sowie einem Ex-Bourbonfass.

Mild im Geschmack mit natürlicher Fassfarbe. Das Etikett wurde an das am 26.11.2021 veröffentlichte neue Album `Captain…Coast is Clear`der Band angeglichen.



Der Mettermalt FOOLS GARDEN Whisky kann im Online Shop der Destillerie unter Direktlink: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-foolsgarden-whisky/

zum Preis von 36,00 € / 0.5 Liter Flasche zzgl. 5,90 € Versand bestellt werden oder natürlich direkt vor Ort im Mühlenladen in Sersheim.