7. Fesslermill1396 Swabian Whiskyday 2025 am 12. Juli

Eine schöne Gelegenheit, die fesslermill1396 Destillerie und Fessler Mühle in Sersheim kennenzulernen – und weitere deutsche Brennereien, die dort vertreten sein werden, ist der Fesslermill1396 Swabian Whiskyday, der am 12. Juli 2025 auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Es gibt Führungen, Kulinarik und Verkostungen – und das alles bei freiem Eintritt.

Mehr über den 7. Fesslermill1396 Swabian Whiskyday 2025 lesen Sie in einer Übersicht, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

Am 12.07.2025 findet in der fesslermill1396 Destillerie und Fessler Mühle in Sersheim von 16.00 – 22.00 Uhr der 7. Fesslermill1396 Swabian Whiskyday statt. Jedes Jahr am zweiten Samstag im Juli lädt die fesslermill1396 Destillerie zum großen Hoffest mit dem Schwerpunkt Whisky nach Sersheim ein. Es gibt Führungen mit Masterdestiller Wolfgang Fessler durch das im Jahr 2021 gebaute Whisky Warhouse und die Destillerie ist zur Eigenerkundung für Einblicke geöffnet. Masterdestiller Tobias Fessler steht an einem Verkostungsstand der fesslermill1396 Destillerie mit Whisky bereit. Neben Whisky gibt es auch einige Verkostungsmöglichkeiten an Rum und Gin. Zu dem hauseigenen Verkostungsstand hat die Destillerie auch befreundete Destillerien mit einem Stand eingeladen. Folgende Stände werden am diesjährigen Whiskyday vor Ort sein:

Fesslermill1396 Whiskydestillerie (Whisky, Gin, Rum)

Finch Whiskydestillerie

Tecker Whiskydestillerie

Bellerhof Brennerei (Danne´s Whisky)

Marder Edelbrennerei (Whisky, Gin)

T. Sonthi (Karibischer Rum, afrikanischer Gin, Zigarren)

Udo Hertlein Whiskyraritäten

Alte Brennerei (Whisky, Gin, Rum, Liköre)

Neben den Verkostungsständen gibt es frische hausgemachte Köstlichkeiten aus der Mühlenküche (z.B. Spätzle, Dinkelbällchen, Maultaschen, Backofenfleisch oder Waffel am Stil), einen extra mettermalt Cocktailstand (z. B. Whisky Sour, Gin Tonic, Cuba Libré und mehr), frisch gezapftes Guinness, Bier und Softgetränke. Der Mühlenladen ist geöffnet und Kettensägenkünstler Dieter Binder sägt live eine neue Skulptur. Nosinggläser für die Verkostung können an einer zentralen Stelle ausgeliehen werden. Der Eintritt zum Whiskyday ist frei.

7. Fesslermill1396 Swabian Whiskyday in der fesslermill1396 Destillerie

Wann? Samstag, 12.07.2025

Wo? Fesslermill1396 Destillerie & Fessler Mühle, Untere Mühle 2-4, 74372 Sersheim

Uhrzeit? 16.00 – 22.00 Uhr, Eintritt frei.