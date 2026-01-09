Neu: Mettermalt Graubart – Eine Hommage an eine Legende

Die Fessler Mühle bringt zum Jahresbeginn eine neue limitierte Mettermalt-Abfüllung: Der mettermalt® Graubart Single Malt Whisky 2016/2025 ehrt Robert „Graubart“ Supper, der für das seit 45 Jahren stattfindende Westernlager in Sersheim eine prägende Figur ist. Der Whisky aus regionalem Getreide reifte 9 Jahre in einem amerikanischen Bourbonfass (passend zum Western-Thema). Er ist auf 483 Flaschen limitiert und kann hier bezogen werden.

Weitere Infos zu ihm finden Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der mettermalt® Graubart Single Malt Whisky 2016/2025 eine Einzelfassabfüllung mit einer Auflage von 483 Flaschen.

Der Name „Graubart“ kommt von Robert „Graubart“ Supper – Eine Legende des seit 45 Jahren stattfindenden Westernlagers in Sersheim, welches jährlich am ersten Mai sein Lager aus der Zeit des Wilden Westens der Öffentlichkeit darbietet. Als Homage für sein langjähriges Engagement widmen die beiden Masterdestiller Tobias und Wolfgang Fessler Ihm diese besondere Whiskyedition.

Der Whisky besteht aus reinem regionalem Gerstenmalz, welcher in der hauseigenen über 625 Jahre alten Fessler Mühle nach alter Handwerkskunst auf dem Schrotgang aus dem Jahre 1870 mit Mahlsteinen vermahlen wurde. Im Anschluss reifte der Whisky für 9 Jahre in einem amerikanischen Bourbonfass im Warehouse der Destillerie. Der Single Malt Whisky mit natürlicher Fassfarbe besteht aus feinstem regionalen Getreide, örtlichem Quellwasser und ist unfiltriert. Der Herstellung Prozess findet durch eigene Wasserkraft und Photovoltaik klimaneutral statt. Handmade in Sersheim.

Weitere Informationen zu unseren Whisky´s finden Sie hier.

Kurzübersicht

Regionales Getreide mit eigener Vermahlung: Gerstenmalz

Fass: American Bourbon Cask.

Wasser: Heimisches Quellwasser

Natürliche Aromen von Getreide & Fasslagerung: Whisky mit Aromen von Vanille, würzige Eiche, Malz, reife Früchte und Karamell.

Auflage: Einzelfassabfüllung (Single Cask), 483 Flaschen.

Weiteres: Natürliche Fassfarbe, unfiltriert, klimaneutral hergestellt durch eigene Wasserkraft, Vegetarisch.

Alkoholgehalt: 43,0% Vol.

Inhalt: 0.5 Liter