Samstag, 10. Januar 2026, 12:02:06
Suche
Neue WhiskysSpeysideVerkostungsnotiz

The Cairn First Peek Three Years Old – erster Single Malt aus der Cairn Distillery erschienen

Auf 1.000 Flaschen ist dieser erste Single Malt aus der Brennerei von Gordon & MacPhail limitiert - er kostet auf der Webseite 50 Pfund

Zwar hat man sich in der Cairn Distillery von Gordon & MacPhail vorgenommen, als ersten regulären Sijgle Malt Whisky einen 12-jährigen zu veröffentlichen (und das wird erst in 9 Jahren der Fall sein), aber nun hat man diese Regel mit einem streng limitierten Bottling durchbrochen: Der The Cairn First Peek ist ein drei Jahre alter Single Malt, der mit 57% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde. Er ist auf 1000 Flaschen limitiert und kostet 50 Pfund auf der Webseite der Brennerei in den Cairngorms.

Die Tasting Notes lesen sich wie folgt:

TASTING NOTES

Nose: Vanilla and milk chocolate. Rich golden sultanas, fresh lime and walnuts. 

Palate: Milk chocolate, with fruity cranberry and raspberry bursts followed by pepper, charred oak and cinnamon.

Finish: A spicy finish with fresh mint and lime zest.

Der The Cairn First Peek ist bei Interesse im Shop auch aus Deutschland bestellbar – rechnen Sie mit ca. 90 Euro inklusive der Versandkosten. Übrigens: Auf der Flasche selbst ist weder auf der Vorderseite noch auf der Rückseite der Fasstyp, aus dem der Whisky stammt, angegeben. Eventuell lässt sich das dann aus einer offiziellen Pressemitteilung ableiten.

Bild mit freundlicher Genehmigung von Whiskybase

-Werbung-
SourceThe Cairn Distillery
Vorheriger Artikel
Neu: Mettermalt Graubart – Eine Hommage an eine Legende
Nächster Artikel
The Burns Birthday Bundle: The Caskhound feiert mit zwei Single Malt-Raritäten den Geburtstag des schottischen Barden

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH