The Cairn First Peek Three Years Old – erster Single Malt aus der Cairn Distillery erschienen

Zwar hat man sich in der Cairn Distillery von Gordon & MacPhail vorgenommen, als ersten regulären Sijgle Malt Whisky einen 12-jährigen zu veröffentlichen (und das wird erst in 9 Jahren der Fall sein), aber nun hat man diese Regel mit einem streng limitierten Bottling durchbrochen: Der The Cairn First Peek ist ein drei Jahre alter Single Malt, der mit 57% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde. Er ist auf 1000 Flaschen limitiert und kostet 50 Pfund auf der Webseite der Brennerei in den Cairngorms.

Die Tasting Notes lesen sich wie folgt:

TASTING NOTES

Nose: Vanilla and milk chocolate. Rich golden sultanas, fresh lime and walnuts.

Palate: Milk chocolate, with fruity cranberry and raspberry bursts followed by pepper, charred oak and cinnamon.

Finish: A spicy finish with fresh mint and lime zest.

Der The Cairn First Peek ist bei Interesse im Shop auch aus Deutschland bestellbar – rechnen Sie mit ca. 90 Euro inklusive der Versandkosten. Übrigens: Auf der Flasche selbst ist weder auf der Vorderseite noch auf der Rückseite der Fasstyp, aus dem der Whisky stammt, angegeben. Eventuell lässt sich das dann aus einer offiziellen Pressemitteilung ableiten.