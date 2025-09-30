TTB-Neuheiten: CRN57 „Aged 57 years in oak casks“ und „Aged 70 years in oak casks“

Es sind eher die klein gedruckten Angaben, die unseren heutigen Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank äußerst spannend dastehen lassen. Auf den ersten Blick zeigen die Frontlabel der beiden CRN57-Bottlings der Destillerie The Cairn (im Besitz von Gordon & MacPhail) „nur“ zwei weitere Blended Malt Scotch Whiskys der Brennerei (Anfang Mai erschien der zweite, wie wir berichteten).

Doch die, zugegeben recht unscharfen, Back-Label lassen uns die Augenbrauen heben. „Aged 57 years in oak casks“ bzw „Aged 70 years in oak casks“ steht dort in einer gewissen Beiläufigkeit. Weitere interessante oder wichtige Angaben konnten wir dort nicht entdecken. Die Angabe des Alkoholgehalt ist bei beiden Abfüllungen identisch, vermutlich dienen Zahlen nur als Platzhalter. Hier und hier finden Sie die Etiketten: