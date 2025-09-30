Die Whisky ’n‘ more, die Genussmesse für das Ruhrgebiet, findet im kommenden Jahr am 13. und 14. März statt. Veranstaltungsort dieses Event ist erneut das LWL-Museum Henrichshütte Hattingen. Tickets für diese Messe können Sie sich bereits ab morgen sichern, was Sie bei der Whisky ’n‘ more 2026 erwartet, können Sie hier in der Aussendung des Veranstalters Sebastian Büssing nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Vorverkauf für die WHISKY ‘N‘ MORE 2026 startet am 1. Oktober

Jetzt Tickets sichern und beim Whiskyevent des Frühjahrs 2026 im LWL-Museum Henrichshütte Hattingen dabei sein!

Copyright: Carsten Nachlik

Whiskyfreunde & Genießer im Pott aufgepasst: Am 1. Oktober 2025 startet der offizielle Vorverkauf für die WHISKY ‘N‘ MORE 2026. Die Genussmesse fürs Ruhrgebiet findet am 13. und 14. März 2026 erneut in der Veranstaltungshalle der Henrichshütte Hattingen statt. Seit mehr als 15 Jahren ist das Event bereits ein Muss für Freunde feiner Tropfen und Aussteller gleichermaßen – und zieht begeisterte Connaisseurs und Neugierige dorthin, wo Industriekultur auf Genuss trifft.

Copyright: Carsten Nachlik

Zum zweiten Mal zeichnet Sebastian Büssing für die Leitung der WHISKY ‘N‘ MORE verantwortlich. Der Bochumer ist seit langem fest in der deutschen Whiskyszene etabliert. Als Brand Ambassador (LOCH LOMOND, GLEN SCOTIA, SAUERLÄNDER EDELBRENNEREI), Whiskyexperte und unabhängiger Abfüller (THE SPIRITS ALCHEMIST) sorgt er mit viel Leidenschaft und Erfahrung dafür, dass Genießer immer wieder Neues entdecken können. Er und sein Messeteam stehen in engem Austausch mit den Whiskybegeisterten vor und hinter den Ständen – mit dem Ziel, den Besucherinnen und Besuchern ein außergewöhnliches und genussreiches Event zu ermöglichen.

Das erwartet Sie auf der WHISKY ‘N‘ MORE 2026:

• einzigartige Vielfalt dank über 50 Händlern, Importeuren & Abfüllern

• eine riesige Auswahl an Abfüllungen renommierter Destillerien, Marken und Independent Bottler

• abwechslungsreiche Tastings & Masterclasses

• exklusive Messe-Specials & -Aktionen

• Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten & Branchenexperten

• vielfältige kulinarische Highlights

Einfach online Tickets sichern und am 13. und 14. März 2026 im einzigartigen Ambiente der Henrichshütte in die facettenreiche Welt des Whiskys eintauchen:

https://www.eventbrite.de/e/whiskynmore-die-genussmesse-furs-ruhrgebiet-tickets-1449279787859

Freitag, 13.03.2026 von 16:00 – 22:00 Uhr

Tagesticket 13 € Vorverkauf / 16 € Tageskasse

Samstag, 14.03.2026 von 12:00 – 20:00 Uhr

Tagesticket 15 € Vorverkauf / 18 € Tageskasse

Die Karten ermöglichen nicht nur den Zugang zur Messe, sondern beinhalten auch ein hochwertiges Tasting Glas, einen praktischen Glashalter (solange der Vorrat reicht) sowie den Eintritt in das LWL-Museum selbst.

Der Zutritt zur Genussmesse WHISKY ‘N‘ MORE ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.whiskynmore.de

Kontakt: WHISKY ‘N‘ MORE – Die Genussmesse fürs Ruhrgebiet

THE SPIRITS ALCHEMIST • Sebastian Büssing • Am Alten Sägewerk 63 • 44795 Bochum

info@whiskynmore.de • www.whiskynmore.de • www.thespiritsalchemist.com