Am kommenden Wochenende, genauer am 14. und 15. März 2025, findet wieder die Genussmesse für’s Ruhrgebiet, die Whisky ’n‘ more, statt. Das Veranstaltungsteam sendet uns heute die letzten Infos zu diesem Event in der Veranstaltungshalle des LWL-Museums Henrichshütte in Hattingen, und stellt auch das diesjährige Messebottling vor.

Hier alle Infos:

Messebottling WHISKY ‘N‘ MORE 2025: 17-jähriger SECRET ORKNEY ist das exklusive Highlight für alle Whiskyfreunde

Hattingen, März 2025 – Die WHISKY ‘N‘ MORE, die Genussmesse für‘s Ruhrgebiet, kehrt am kommenden Freitag, 14. und Samstag, 15. März 2025 in die eindrucksvolle Veranstaltungshalle des LWL-Museums Henrichshütte zurück. Seit Jahren lockt die Messe stets aufs Neue Whiskykenner, Neugierige und Genießer in das historische Industriedenkmal in Hattingen. Dessen einzigartige Atmosphäre, kombiniert mit der Vielfalt und Qualität der präsentierten Whiskys, macht die WHISKY ‘N‘ MORE zu einem besonderen Erlebnis für alle Liebhaber edler Tropfen.

Ein absolutes Highlight der WHISKY ‘N‘ MORE 2025 ist die streng limitierte Messe-Abfüllung, ein exklusiver 17-jähriger SECRET ORKNEY. Die genaue Herkunft des ausdrucksstarken Single Malt Whisky muss zwar geheim bleiben, aber Whiskyfreunde werden schnell erraten, aus welcher bekannten Brennerei auf Orkney-Inseln der Tropfen stammen könnte. Die Abfüllung ist auf lediglich 83 Flaschen begrenzt, nur direkt auf der Messe zu beziehen und verspricht ein wahres Geschmackserlebnis!

Der Island Malt reifte zunächst in ausgewählten Ex-Bourbon-Fässern und erhielt anschließend ein besonderes Finish in einem Ex-Madeira-Fass, das zuvor ein köstliches Eisbock-IPA der Craftbrauerei Piepnitz enthielt. Ersonnen von WHISKY ‘N‘ MORE-Mastermind Sebastian Büssing, verleiht diese außergewöhnliche Nachreifung dem SECRET ORKNEY eine einzigartige Tiefe und Komplexität:

Angenehme Aromen von Vanille, reifen Rosinen und Schokolade werden von der Süße vollreifer Birne begleitet. Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein vielschichtiges Aroma mit Noten von Grapefruit, dunklen Früchten (reife Pflaume & Kirsche), einer feinen Würze und einem Hauch Zimt.

Am Gaumen entfaltet sich ein vielschichtiges Aroma mit Noten von Grapefruit, dunklen Früchten (reife Pflaume & Kirsche), einer feinen Würze und einem Hauch Zimt. Abgang: Dezente Holznoten, eine Spur würziger Rauch und eine sanfte Süße sorgen für einen langanhaltenden, komplexen Abgang.

Messebottling 2025: SECRET ORKNEY Single Malt Whisky | Alter: 17 Jahre | 50,1 % Vol. | Outturn: 83 Flaschen

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished in an Ex-Madeira Cask seasoned with Eisbock-IPA from Piepnitz Craftbier Non Chillfiltered • Non Coloured • Natural Cask Strength | Messepreis: 79,00 Euro á 0,5 l-Flasche

Mit seiner beeindruckenden Aromenvielfalt, dem fairen Preis von 79,00 Euro und der limitierten Auflage ist dieses Bottling ein besonderes Schmankerl für alle Messebesucher – schnell sein lohnt sich also!

Tickets für Messe & Tastings: Die WHISKY ‘N‘ MORE bietet wie immer die Möglichkeit, eine breite Auswahl an Whiskys aus aller Welt zu entdecken, spannende Tastings zu erleben und sich mit Experten und Gleichgesinnten auszutauschen. Die Eintrittskarten und Tickets für die 16 exklusiven Messe-Tastings gibt es weiterhin auf der Seite unseres Partners EVENBRITE:

www.eventbrite.de/e/whiskynmore-die-genussmesse-furs-ruhrgebiet-tickets-978225237017

Freitag, 14.03.2025 von 16:00 – 22:00 Uhr • Tagesticket 13 € Vorverkauf / 16 € Tageskasse

Samstag, 15.03.2025 von 12:00 – 20:00 Uhr • Tagesticket 15 € Vorverkauf / 18 € Tageskasse

Die Karten ermöglichen nicht nur den Zugang zur Messe, sondern beinhalten auch ein hochwertiges Nosing Glas, einen praktischen Glashalter sowie den Eintritt in das LWL-Museum selbst. Der Zutritt zur Messe ist erst ab 18 Jahren gestattet. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter www.whiskynmore.de

Kontakt: WHISKY ‘N‘ MORE – Die Genussmesse für’s Ruhrgebiet

THE SPIRITS ALCHEMIST • Sebastian Büssing • Am Alten Sägewerk 63 • 44795 Bochum

info@whiskynmore.de • www.whiskynmore.de • www.thespiritsalchemist.com