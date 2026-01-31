Am 13. und 14. März 2026 ist in der Heinrichshütte Hattingen wieder das Epizentrum der Whiskyfreude: Dort findet die WHISKY ’N‘ MORE statt, mit vielen Ausstellern und jeder Menge interessanter Tastings. Für Sie haben wir hier eine Liste aller Tastings an diesen beiden Tagen, mit Beschreibungen und der Möglichkeit, sich schon jetzt rechtzeitig für die Wunschtastings anzumelden.

Alles Nähere hier:

WHISKY’N‘ MORE 2026: Erlebe die große Whiskyvielfalt und erstklassige Tastings auf der Genussmesse fürs Ruhrgebiet

Die WHISKY ’N‘ MORE geht in die nächste Runde! Am 13. und 14. März 2026 treffen sich wieder zahlreiche Whisky-Genießer und -Entdecker in der Henrichshütte Hattingen, um im einzigartigen Industriekultur-Flair gemeinsam in die vielfältige Welt des Whiskys einzutauchen. Auf der Genussmesse fürs Ruhrgebiet warten natürlich auch diesmal echte Tasting-Highlights auf Euch: insgesamt 16 hochwertige Verkostungen stehen auf dem Programm.

Renommierte Importeure, erfahrene Brand Ambassadors sowie bekannte Gesichter aus der deutschen und internationalen Independent-Bottler-Szene präsentieren exklusive Neuabfüllungen, spannende Whisky & Schokoladen-Pairings und ausgesuchte Schätze aus ihren Sortimenten. Dazu gibt es jede Menge interessanter Einblicke, unterhaltsame Hintergrundgeschichten rund um das „Wasser des Lebens“ – und selbstverständlich großartige Drams im Glas.

Ein Tasting ist bereits ausverkauft, für die übrigen 15 Tastings sind aber noch Tickets erhältlich – also besser nicht zu lange warten!

Diese Verkostungen erwarten Euch auf der WHISKY ’N’ MORE 2026:

Tasting Nr. 0 / Freitag 17:15 – 18:00 Uhr

Kyrö Distillery Finnland: Whisky Born in a Sauna

Wie die Hälfte der finnischen Bevölkerung, entstand auch Kyrö in einer Sauna. Gegründet 2012 von fünf Freunden, steht Kyrö heute weltweit für kompromisslose Roggenspirituosen. Was Kyrö besonders macht? Findet es bei diesem Tasting mit Brand Ambassador Micha Fritzen heraus. Es werden 4 Whiskys vorgestellt.

Preis pro Person: € 20,00*

Tasting Nr. 1 / Freitag 18:00 – 18:45 Uhr

The Caskhound: Eine Reise durch Schottlands Regionen

Tilo Schnabel aka The Caskhound wird Euch bei diesem Tasting in die verschiedenen Regionen Schottlands entführen. 4 feine Bottlings aus seinem aktuellen Portfolio hat „Whiskyspürnase“ Tilo bei diesem Tasting mit im Gepäck.

Preis pro Person: € 25,00*

Tasting Nr. 2 / Freitag 18:30 – 19:15 Uhr

Whiskyhorts Eigenabfüllungen

Jan Henning Aasland vom Whiskyhort wird mit Euch in dieser Degustation 4 besondere Eigenabfüllungen des legendären Oberhausener Whiskyshops verköstigen.

Preis pro Person: € 30,00*

Tasting Nr. 3 / Freitag 19:15 – 20:00 Uhr

MyBar und Dram Way stellen sich vor

Das dynamische Whisky-Duo David Gran von myBar und Malte Schweia von Dram Way präsentiert je

2 Whiskys ihres Portfolios. Wir dürfen gespannt sein, welche Highlights aus dem Fasslager mit dabei sind.

Preis pro Person: € 25,00*

Tasting Nr. 4 / Freitag 19:45 – 20:30 Uhr

Alba Import: Neues von Vibrant Stills

Whiskykenner und -Importeur Dietmar Schulz vom Alba Import nimmt Euch mit auf die Reise zu neuen, exklusiven Abfüllungen, die unter dem Label „Vibrant Stills“ veröffentlicht werden. Diese 4 Whiskys bilden das „Vibrant Stills“-Line Up:

Titanic – Irish Pot Still Whiskey, 5 J., 46 %

Bladnoch – 8 Jahre Red Wine Matured, 46,7 %

Wolfburn – 12 Jahre, 46 %

Kinglassie (by Inchdairnie) – „Double Matured“, 8 Jahre, 46,3 %

Preis pro Person: € 20,00*

Tasting Nr. 5 / Freitag 20:30 – 21:15 Uhr

SMWS: Second Maturation –Einblicke in das Fassmanagement der SMWS

Die SMWS (Scotch Malt Whisky Society) gibt einen spannenden Einblick in ihr Fassmanagement und präsentiert vier abwechslungsreiche Single Casks. Durch das Tasting führt Peter Kohl.

Preis pro Person: € 20,00*

Tasting Nr. 6 / Samstag 12:45 – 13:30 Uhr

Whisk(e)y Bonding: Altes Whisk(e)yhandwerk in Deutschland –neu belebt

Whiskyexperte Kay Hoffmann (Dithmarscher Whisky / Zweistein Whisky) führt durch dieses Tasting und gibt Einblicke in vier eindrucksvolle Whiskys sowie deren Hintergründe.

Preis pro Person: € 25,00*

Tasting Nr. 7 / Samstag 13:15 – 14:00 Uhr

The MaltLovingLawyer: Früher war alles besser? Blends aus den 60er und 70er Jahren

Whiskykoryphäe Jens Steinert, besser bekannt als The MaltLovingLawyer, stellt bei diesem Tasting vier alte Blends aus den 60er und 70er Jahren vor, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

BEREITS AUSVERKAUFT!

Tasting Nr. 8 / Samstag 14:00 – 14:45 Uhr

Whisky Dudes: Old and Rare (in englischer Sprache!)

Die sympathischen Whisky Dudes aus den Niederlanden sind zu Gast und verwöhnen Euch mit 4 Whiskys aus ihrem Portfolio. Sebastian Van Dam hält das Tasting in englischer Sprache.

Preis pro Person: € 30,00*

Tasting Nr. 9 / Samstag 14:30 – 15:15 Uhr

Michel Reick: Neues vom Whisky Druiden

Michel Reick, der Mann für feine Single Cask-Abfüllungen, wird uns hier 4 aufregende, neue Whiskys aus seinem Programm ins Glas bringen. Da kann man nix falsch machen.

Preis pro Person: € 30,00*

Tasting Nr. 10 / Samstag 15:15 – 16:00 Uhr

Villa Konthor: Whisky meets Schokolade

Whisky und Schokolade – ein traumhaftes Duo! In diesem Tasting nimmt Euch Toralf Alker mit auf eine geschmackvolle Entdeckungsreise rund um Whisky und Schokolade. Es werden 4 Whiskys mit 4 abgestimmten Schokoladen präsentiert.

Preis pro Person: € 30,00*

Tasting Nr. 11 / Samstag 15:45 – 16:30 Uhr

Schlumberger: The Taste of Formosa –Deconstructing Kavalan LÀN Whisky

Taucht mit Silvia Engelhardt ein in die Welt von Kavalan und lernt alles über diesen phantastischen Whisky aus Taiwan. Da sollte man nicht lange zögern und mitmachen!

Preis pro Person: € 30,00*

Tasting Nr. 12 / Samstag 16:30 – 17:15 Uhr

Prineus: A Pilgrimage for the Whisky Lover

Lernt bei diesem Tasting faszinierende Whiskys aus dem Hause Prineus kennen. Wir verkosten 4 Whiskys, u. a. von Lindores Abbey. Gerd Schmerschneider wird Euch viele unterhaltsame Storys zu den Whiskys erzählen können.

Preis pro Person: € 25,00*

Tasting Nr. 13 / Samstag 17:00 – 17:45 Uhr

Irish Whiskey: Eine Reise zur grünen Insel

Bei diesem Tasting werden 6 Whiskeys aus Irland vorgestellt. „Miss Irish Whiskey“ alias Mareike Spitzer begibt sich mit Euch auf eine unvergessliche Reise zur grünen Insel.

Preis pro Person: € 25,00*

Tasting Nr. 14 / Samstag 17:45 – 18:30 Uhr

BACARDI Deutschland: Aberfeldy Distillery

Brand Ambassador Pierre Kruff entführt Euch in die Welt der Aberfeldy Whiskys aus Schottland. Lasst Euch von ihm und den feinen Tropfen der Highland Brennerei verzaubern und lernt bei diesem Tasting alles über deren außergewöhnlichen Malts.

Vorgestellt werden:

Aberfeldy 15 Jahre Bolgheri

Aberfeldy 18 Jahre Sangiovese

Aberfeldy 21 Jahre Malbec

Aberfeldy 25 Jahre

Preis pro Person: € 35,00*

Tasting Nr. 15 / Samstag 18:15 – 19:00 Uhr

Cask Alive!: Finished Whisk(e)y –Pro und Contra

Bei diesem Tasting kredenzt Euch Whiskyconnaisseur Frank Gauert 5 genussvolle Tropfen aus dem Portfolio von Cask Alive!. Pro oder Contra Finished Whisk(e)y – macht Euch ein eigenes Bild.

Preis pro Person: € 25,00*

* Preis zzgl. Onlineverkaufsgebühr von EVENTBRITE

Zu beziehen sind die Tasting-Tickets auf der Seite unseres Partners EVENBRITE unter:

Dort einfach das gewünschte Tasting auswählen!

Die Tickets sind Online für die Tasting am Freitag und Samstag bis zum 12.03.2026, 17:00 Uhr erhältlich. Vor Ort können evtl. nicht ausgebuchte Tasting auch noch rechtzeitig gebucht werden. Der Zugang zu den Tastings ist nur mit Besitz eines gültigen Tagestickets möglich! Diese gibt es natürlich ebenfalls weiterhin im Vorverkauf und an der Tageskasse:

Freitag, 13.03.2025: Tagesticket 13 €* Vorverkauf / 16 € Tageskasse

Samstag, 14.03: Tagesticket 15 €* Vorverkauf / 18 € Tageskasse

* Preis zzgl. Onlineverkaufsgebühr von EVENTBRITE

Gedruckte Tagestickets gibt es an diesen VVK-Stellen:

Restaurant Henrichs – Hattingen

Cafe Z – Blankenstein

Steeler Whiskyfass – Essen Steele

Bochum Marketing / Tourist Info – Bochum Innenstadt

Getränke Gerhardt – Holzwickede

Mit dem Ticket erhalten Besucher nicht nur Zutritt zur Messe, sondern auch ein hochwertiges Nosing-Glas inklusive praktischem Glashalte. Der Eintritt ins LWL-Museum ist ebenfalls enthalten.

Der Zutritt zur Messe WHISKY ‘N‘ MORE ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Aktuelle Informationen findet Ihr unter www.whiskynmore.de