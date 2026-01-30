Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie jetzt den traumhaften The Bruichladdich Eighteen aus der High-Provenance-Serie – samt Gläsern!

Einen ganz besonderen Islay-Whisky können Sie bei unserem neuesten Gewinnspiel für sich entdecken – einen, der Eleganz, Tiefe und Vielschichtigkeit auf beeindruckende Weise vereint: Der The Bruichladdich Eighteen aus der High-Provenance-Serie hat seit seinem Erscheinen im Jahr 2024 viele Freunde unter Whiskykennern gewonnen – gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner Eggers & Franke und der Destillerie Bruichladdich verlosen wir eine Flasche von ihm, gemeinsam mit den passenden Gläsern (und einigen weiteren Goodies, haben wir uns sagen lassen).

Was Sie tun müssen, um den nicht nur im Geschmack, sondern auch in seiner Verpackung herausragenden Whisky mit uns gewinnen zu können? Wie immer: Unseren Gewinnspiel-Text ausführlich lesen, die Gewinnfrage beantworten und an uns einsenden. Dann brauchen Sie noch etwas Glück, und der The Bruichladdich Eighteen gehört Ihnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Mitmachen!

Jetzt mitmachen: Das Gewinnspiel endet bereits am Sonntag!

Hier also alle Informationen zum Preis und der Brennerei:

Die Destillerie Bruichladdich

Islay ist nicht gleich Torf. Und Bruichladdich ist das beste Beispiel dafür, dass auch eine Inseldestillerie Vielfalt über Stereotypen hinaus bietet.

Bruichladdich wurde im Jahr 1881 erbaut und zu diesem Zeitpunkt war Kohle als alternativer Brennstoff zum lokalen Torf verfügbar. Die Kohle wurde für die Transportboote benötigt, die sogenannten „Puffer“. Es ist wahrscheinlich, dass die Destillerie speziell für den Zweck erbaut wurde, einen möglichst reinen, ungetorften Whisky zu produzieren.

Ein indirekter Hinweis, der diese These stützt, stammt vom großartigen Autor Alfred Barnard: In seinem faszinierenden Werk aus 1885 über die Brennereien der Insel findet sich zur Bruichladdich-Destillerie als einzige kein Hinweis darauf, dass diese ihren Malz mit Torf trocknete.

Leider ist kein Whisky mehr aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Aber die Originalgeräte aus dem viktorianischen Zeitalter bleiben ein beispielloses Vermächtnis dieses Destillationshandwerks, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, um nun diesen raffinierten Dram herzustellen.

In den Lagerhäusern bei Bruichladdich. Bild © Whiskyexperts

Ihnen erweist Bruichladdich Ehrerbietung – nicht mit langweiliger Einheitlichkeit, sondern mit einer hervorragenden Bandbreite an Whiskys, die zelebrieren, was alles bei der großartigsten Spirituose der Welt möglich ist.

Seit Bruichladdichs Auferweckung im Jahr 2001 hatten man dort immer höhere Ambitionen als einfach Single Malt Scotch Whisky herzustellen und zu verkaufen. Man wollte ein Gegenpol zur Industrienorm sein.



Bruichladdich machte sich auf, um Pioniere, Provokateure und Weltbeweger zu werden. Das heißt: Die Verbindung zwischen dem Land und dem Dram zu erneuern, die festgesetzten „Regeln“ der Industrie zu hinterfragen, den Ursprung der Aromen zu hinterfragen und tiefer zu begreifen, warum landwirtschaftliche Ökosysteme wichtig sind.



Während die Menschen bei Bruichladdich diesen Weg weiter beschreiten, setzen sie ihr wachsendes Wissen in konkretem Schritten in die Tat um. Heute ist die Verpflichtung den Menschen und dem Planeten gegenüber stärker denn je – ebenso ihr Bestreben, das Geschäft auch für das Gemeinwohl einzusetzen.

Mit unserem fähigen Team verfolgen wir eine höhere Bestimmung und halten an unserer Mission fest, möglichst aufregende Spirituosen zu kreieren. Wir sehen uns als „Progressive Hebridean Distillers“ – also als progressive Destillateure unserer Heimat, der Hebriden. Als diese hoffen wir, dass das, was wir in die Wege geleitet haben, andere unternehmerische Start-Ups dazu inspiriert, sich auf unserer Insel und im weiteren Umfeld niederzulassen. Denn dies sorgt für Diversität und Bereicherung sowie eine selbstbestimmte Zukunft.aus der Selbstbeschreibung von Bruichladdich

Ihr Gewinn: The Bruichladdich Eighteen

The Bruichladdich Eighteen ist der erste permanente 18-jährige Single Malt im Bruichladdich- Portfolio. Als die Brennerei im Jahr 2001 wiedereröffnet wurde, machte sich das Team von Bruichladdich auf den Weg, um Land und Destillat wieder miteinander zu verbinden, indem es sich für seine Rohstoffe einsetzte, das Konzept des Terroirs in die Whiskywelt einführte und die lokale Gemeinschaft unterstützte.

Wir sind der Meinung, dass man die Herkunft eines Whiskys schmecken sollte. Er kann auf so viele Arten die Geschichte seiner Heimat, der Gerste und des Wassers erzählen – und von den Menschen, die ihn zum Leben erweckt haben. Vor 18 Jahren konnten wir den ersten Islay-Farmer dafür gewinnen, Gerste auf Islay anzubauen, ein wichtiger Schritt für unsere Terroir-Vision. Der Bruichladdich Eighteen besitzt die Seele von Islay-, Bio- und schottischer Festlandgerste – genau das ist für uns „high provenance“.

Kein einziges Fass, das für den Bruichladdich Eighteen gefüllt wurde, hat danach jemals wieder die Insel Islay verlassen.

Jedes noch so kleine Detail von der spezifischen Gerstensor- te bis hin zum Fassreifeprofil ist vollständig transparent und rückverfolgbar.

Auf der Suche nach Geschmack und zur Unterstützung der Landwirtschaft auf Islay begann Bruichladdich im Jahr 2004 mit einem Landwirt zusammenzuarbeiten um eine lokale Ernte auf die Beine zu stellen. Dieser Pionierversuch hat sich inzwischen auf 20 wichtige landwirtschaftliche Partner ausgeweitet, die über 50 % der Gerste für die Gesamtproduktion der Brennerei anbauen.

„Dies ist ein Single Malt Whisky von höchster Provenienz. Jedes einzelne Element des Bruichladdich Eighteen – von der spezifischen Ernte und den verwendeten Gerstensorten bis hin zu den genauen Fässern, in denen er gereift ist – ist vollständig rückverfolgbar. Für einen Whisky dieses Alters ist das ziemlich unglaublich.

„Vor 18 Jahren haben wir einen Whisky aus lokal angebauter Gerste destilliert, und unsere Leidenschaft, unser Getreideanbauprogramm zu diversifizieren und zu fördern, ist nie erlahmt. Es geht darum, köstlichen Whisky mit echter Herkunft herzustellen, der auch der Gemeinschaft auf Islay zugute kommt – und The Bruichladdich Eighteen ist die Verkörperung dieses Ethos.“ Master Blender Adam Hannett.

Abgefüllt mit 50 % ABV und destilliert aus der ersten Ernte der auf Islay angebauten Gerste, zusammen mit biologisch angebautem Getreide und Gerstensorten vom schottischen Festland, ist The Bruichladdich Eighteen vollständig rückverfolgbar, vom Hof bis ins Glas.

The Bruichladdich Eighteen reift ausschließlich auf Islay, hauptsächlich in Ex-Bourbon-Fässern und einer kleinen Anzahl von Weinfässern, und ist der Inbegriff des unverkennbaren, ungetrübten Hausstils der Marke. Kältefiltration ist für uns keine Option und wir fügen unseren Whiskys auch keine Farbe hinzu. Beides sind rein kosmetische Verfahren, bei ersterem werden dem Whisky seine natürlichen Öle entzogen, da diese zu Trübungen führen kön-nen. Uns ist ein leichter Dunst im Glas lieber, als den vollen Geschmack und das Mundgefühl zu beeinträchtigen.

TASTING NOTES

FARBE: Apricot

DUFT: Intensiver Duft von reifem Pfirsich und Geißblatt mit floralen Anklängen von Veilchen und Lavendel. Den Gegenpart für die perfekte Balance verkörpern süß-würzige Noten, die an Vanille, Kokos und verkohltes Eichenholz erinnern. Mit der Zeit tritt eine Mischung aus tropischen Früchten mit Melone, Pfirsich, Aprikose und Zitrus in den Vordergrund, die lange Reifezeit im Holz verstärkt opulente Anklänge von Honig, Karamell und Crème brûlée.

GESCHMACK: Sehr voluminös und fast schon zähflüssig in seiner Textur. Man meint Honig, Butterscotch und frische Früchte zu er- kennen, gefolgt von süßem Haferbrei, Gerstenzucker und gerösteter Eiche. Das holzig-würzige Finale erinnert an tropische Früchte mit einem Hauch von Leder sowie Honig- waben, die den süßen Charakter dieses besonderen Single Malts nochmals verstärken.

NACHKLANG: Der typische Bruichladdich Charakter kommt auch im Nachklang ganz deutlich durch. Der Bruichladdich Eighteen besitzt die klassische Mineralität eines Bruichladdich Single Malts, perfekt ausbalanciert mit Eichenholz, Steinobst und einem zartblumigen Bouquet.

Bahnbrechendes Verpackungsdesign

Der sogenannte „Bruichladdich Wrap“ ist die erste Verpackung ihrer Art in der Whisky-Industrie. Hergestellt aus vollständig recycelbarem Papierzellstoff, ummantelt die nachhaltige Verpackung die neue, gewichtsoptimierte Flasche – unsere Definition von modernem Luxus. Die nachhaltige Optimierung aller Prozessschritte, von der Herstellung bis zum Transport, sowie das geringe Gewicht aller verwendeten Materialien reduzieren unseren CO2-Fußabdruck signi- fikant. So folgt der Bruichladdich Eighteen unserem strengen Prinzip der Nachhaltigkeit – „form follows function“.

Und so gewinnen Sie den The Bruichladdich Eighteen samt Nosing Gläsern:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wie nennt sich die innovative Verpackung des The Bruichladdich Eighteen?

a. Bruichladdich Wrap

b. Bruichladdich Burger

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bruichladdich“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 1. Februar 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner des Preises und geben sie am 1. Dezember bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Bei Bruichladdich. Bild © Whiskyexperts

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bruichladdich“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 1. Februar 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am 2. Februar 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team