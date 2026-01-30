Nach dem großen Erfolg der ersten Cask Strength Edition legt die junge Islay-Destillerie Ardnahoe jetzt mit dem neuen Ardnahoe Cask Strength Edition – Batch No. 2 2026 nach. Der 5 Jahre alte rauchige Single Malt erreicht über den Importeur HaWe Bremen den deutschen Markt – sie finden ihn beim Fachhändler Ihres Vertrauens im Geschäft oder Online zum UVP von 84,90 €.

Hier alle Infos gebündelt:

NEU: Ardnahoe Cask Strength Edition – Batch No. 2 2026

Nach dem besonders erfolgreichen Start der ersten Fassstarken Edition der Islay Brennerei Ardnahoe im vergangenen Jahr, stellen wir mit großer Freude Ardnahoe Cask Strength Edition – Batch No. 2 2026 vor.

Durch den hohen Andrang und der strengen Limitierung des ersten Batchs freuen wir uns gemeinsam mit der Islay-Destillerie Batch No. 2 vorzustellen.

„Cask strength whisky allows for a more intense flavour profile and gives drinkers full control to enjoy it their way.“ David Livingstone, Distillery Manager

Ardnahoe Cask Strength Edition – Batch No. 2 2026 – 61,0 % Vol. – 5 Jahre Bourbon Barrel matured

Von Islay erreicht uns Batch No. 2 der kräftigsten Expression der Ardnahoe Destillerie – Ardnahoe Cask Strength Edition – Batch No.2 2026. Durch die natürliche Fassstärke erlangt der körperreiche Islay-Stil eine zusätzliche Intensität und Tiefe. Es erwartet Sie ein ausdrucksvoller Single Malt mit klassischem, kräftigem Islay-Rauch verbunden mit einer 5-jährigen Reifung in den feinsten Bourbon-Fässern.

Der UVP beträgt 84,90 €

Award winning distillery: Zu den Höhepunkten zählt die Auszeichnung als Best New Distillery 2025 bei den Online Scotch Whisky Awards und die Auszeichnung als beste Produkteinführung für „Ardnahoe Inaugural Release“ bei den Scotch Whisky Awards.