Vom 26. bis 28. März 2026 legt wieder das Whiskyschiff in Luzern an. Ein besonderer Programmpunkt dieses Whisky-Event sind zwei exklusive Ardnahoe Abfüllungen, die ab Mittwoch im ausgewählten Fachhandel in der Schweiz erhältlich, und zudem selbstverständlich auch auf dem Whiskyschiff Luzern. Alle Einzelheiten zu den Bottlings, Ardnahoe 2019 / 6 Years und Ardnahoe 2019 / 7 Years, erfahren Sie in der Aussendung, die wir aus der Schweiz erhalten haben:

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Schweizer Premiere am Whiskyschiff Luzern: Zwei exklusive Ardnahoe Abfüllungen vorgestellt

Am diesjährigen Whiskyschiff Luzern (26. bis 28. März 2026) steht die junge Islay-Destillerie Ardnahoe im Mittelpunkt eines besonderen Programmpunkts: Erstmals werden zwei exklusive Abfüllungen präsentiert, die speziell für den Schweizer Markt ausgewählt und abgefüllt wurden.

Die beiden sogenannten Switzerland Exclusives zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial bereits in den ersten Jahrgängen der 2018 gegründeten Destillerie steckt. Beide Whiskys wurden in natürlicher Fassstärke (Cask Strength) abgefüllt, sind weder kühlfiltriert noch gefärbt und jeweils streng limitiert.

Zwei unterschiedliche Fassstile im Fokus

Die erste Abfüllung ist ein Ardnahoe 2019 / 6 Years, gereift in Oloroso Quarter Casks. Durch die kleinen Sherryfässer entwickelt der Whisky bereits in jungen Jahren eine bemerkenswerte Intensität. Dunkle Fruchtnoten, würzige Elemente und der typische Islay-Torfrauch verbinden sich zu einem kraftvollen Gesamtbild. Insgesamt wurden 683 Flaschen abgefüllt.

Die zweite Abfüllung stellt eine Besonderheit dar: Ein Ardnahoe 2019 / 7 Years aus einem einzelnen Bourbon Barrel (#572). Dieser Whisky repräsentiert den klassischen Hausstil der Destillerie mit Vanillesüsse, Malzigkeit und maritimen Einflüssen. Mit lediglich 216 Flaschen ist die Abfüllung stark limitiert – zugleich handelt es sich um den weltweit ersten veröffentlichten 7-jährigen Ardnahoe Single Malt.

Ausgewählt wurde dieses Fass anlässlich von 20 Jahren Freundschaft zwischen Ardnahoe-Mitgründer Andrew Laing und dem Schweizer Importeur Reto Stöckli.

Verfügbarkeit im Fachhandel

Die beiden Switzerland Exclusives sind ab Mittwoch, 25. März 2026, im ausgewählten Fachhandel in der Schweiz erhältlich – parallel zum Start des Whiskyschiff Luzern am Donnerstag.

Persönlich vor Ort: David Livingstone und Andrew Laing

Ein weiteres Highlight am Whiskyschiff Luzern ist die persönliche Präsenz zweier Schlüsselfiguren hinter Ardnahoe: David Livingstone, Distillery Manager, sowie Andrew Laing, Co-Founder der Destillerie, werden während aller drei Veranstaltungstage am Stand des Whisky Shop Neumarkt anzutreffen sein.

Besucherinnen und Besucher erhalten damit die seltene Gelegenheit, direkt mit den Verantwortlichen einer der jüngsten Destillerien Islays ins Gespräch zu kommen und Einblicke in Philosophie, Produktionsweise und Fasspolitik zu erhalten.

Tastings mit begrenzter Teilnehmerzahl

Ergänzend finden zwei exklusive Tastings mit David Livingstone statt. Neben einem Teil der Ardnahoe Core Range werden dabei auch die neuen Switzerland Exclusives sowie New Make Spirit präsentiert – eine seltene Gelegenheit, den Charakter der Destillerie vom Ursprung bis zur gereiften Abfüllung nachzuvollziehen. Aufgrund der limitierten Kapazität sind nur noch wenige Restplätze verfügbar.

Ardnahoe: Traditionelle Technik, junger Charakter

Die 2018 gegründete Ardnahoe Distillery gehört zur Familie Laing, die seit Jahrzehnten als unabhängiger Abfüller in der Whiskybranche tätig ist. In der Produktion setzt Ardnahoe bewusst auf traditionelle Methoden, darunter Worm Tub Kondensatoren, die für einen öligen, schweren und besonders charaktervollen New Make sorgen.

Die nun vorgestellten Abfüllungen unterstreichen, dass bereits die ersten Jahrgänge der Destillerie eine bemerkenswerte Tiefe und Eigenständigkeit entwickeln – ein vielversprechendes Signal für die Zukunft der Brennerei.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Messe unter: www.whiskyschiff-luzern.ch

Informationen zu den Masterclasses unter: www.whiskyneumarkt.ch