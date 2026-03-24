Ab den 1. April übernimmt die Sprithöker GmbH für Deutschland die exklusiven Vertriebsrechte der Marken Table Whisky und auch Lind & Lime Gin, die beide zur Port of Leith Distillery gehören.

Mehr hierzu in der Presseaussendung der Sprithöker GmbH:

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SPRITHÖKER übernimmt ab 1. April exklusiv den Deutschlandvertrieb für Table Whisky und Lind & Lime Gin

Edinburgh / Ahrensburg, 20. März 2026 – Die SPRITHÖKER GmbH erweitert ihr Premium-Portfolio und übernimmt ab 1. April die exklusiven Vertriebsrechte für Deutschland der Marken Table Whisky und Lind & Lime Gin. Beide Marken gehören zum schottischen Produzenten Port of Leith Distillery (Port of Leith) mit Sitz in Edinburgh.

Mit der Partnerschaft bündeln SPRITHÖKER und Port of Leith ihre Kompetenzen, um die Marken in Deutschland gezielt weiter auszubauen – mit Fokus auf Lebensmittelhandel, Fachhandel, Gastronomie und E-Commerce. Im Mittelpunkt stehen ein strukturierter Listungsaufbau, starke Markenaktivierungen sowie die konsequente Positionierung im Premium-Segment.

„Mit Table Whisky und Lind & Lime Gin holen wir zwei moderne schottische Marken nach Deutschland, die Haltung, Herkunft und Qualität überzeugend verbinden. Wir sehen großes Potenzial, beide Brands über alle relevanten Kanäle hinweg nachhaltig zu entwickeln – mit klarer Vertriebspriorisierung und passgenauer Markenarbeit“,

sagt Sven Köcher, geschäftsführender Gesellschafter der SPRITHÖKER GmbH.



Auch Port of Leith setzt auf einen starken Partner vor Ort:

„Deutschland ist für uns ein strategisch wichtiger Markt, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sprithöker, einem dynamischen und bestens vernetzten Vertriebspartner, der die Kunst des Aufbaus von Premium-Spirituosenmarken versteht. Ihre Erfolgsbilanz und der klare Fokus auf langfristige Markenentwicklung machen sie zum idealen Partner für das Wachstum von Table Whisky und Lind & Lime Gin“

so Ian Stirling, Gründer und Co-CEO, Port of Leith Distillery, Edinburgh.



Über Port of Leith Distillery (Edinburgh)

Port of Leith Distillery ist ein schottischer Spirituosenproduzent mit Sitz in Edinburgh. Das Unternehmen entwickelt zeitgemäße Premium-Marken mit klarem Fokus auf Herkunft, Handwerk und Design.

Über SPRITHÖKER GmbH

Die SPRITHÖKER GmbH ist Importeur und Distributor von Premium- und Super-Premium-Spirituosen in Deutschland. Unter der Leitung von Jens-Michael Meier und Sven Köcher bietet SPRITHÖKER ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio an exklusiven Spirituosen aus der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sprithoeker.de