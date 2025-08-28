Spirithöker – Premium-Ausstatter von feinsten Spirituosen für die Lufthansa First Class Lounges in Frankfurt am Main

Bunnahabhain, Deanston, Tobermory und Ledaig wird (unter anderem ) ab September in den Lufthansa First Class Lounges am Flughafen Frankfurt serviert. Die Sprithöker GmbH wird in enger Kooperation mit der Käfer Lounge GmbH speziell kuratierte Teile ihres Portfolios dort anbieten. Und ab dem Herbst 2025 zusätzlich die Eventreihe „Masterclasses by Sprithöker“ starten.

Mehr in der Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SPRITHÖKER – Premium-Ausstatter von feinsten Spirituosen für die Lufthansa First Class Lounges in Frankfurt am Main

Ahrensburg / Frankfurt am Main – Ab September 2025 bringt die SPRITHÖKER GmbH (www.sprithoeker.de) seine Premium-Spirituosen in die Lufthansa First Class Lounges am Flughafen Frankfurt. In enger Kooperation mit der Käfer Lounge GmbH – Betreiberin der exklusiven Lounges im Auftrag der Deutschen Lufthansa AG – positioniert SPRITHÖKER speziell kuratierte Teile seines exklusiven Portfolios in einem der renommiertesten Lounge-Konzepte Europas.

SPRITHÖKER stellt eine Auswahl feinster internationaler Spirituosen für den Ausschank in allen drei First Class Lounges am Standort Frankfurt bereit – darunter das First Class Terminal sowie die Schengen- und Non-Schengen-Lounges. Die erlesenen Produkte stehen First Class Gästen und HON Circle Membern zur Verfügung – sei es im Barbereich, im Dining & Wining oder in den Cigar Lounges.

Ein besonderes Highlight bildet ab Herbst 2025 die exklusive Eventreihe „Masterclasses by SPRITHÖKER“. In regelmäßig stattfindenden Tastings werden erlesene Abfüllungen – darunter auch streng limitierte Editionen der legendären schottischen Whiskymarken Bunnahabhain, Deanston, Tobermory und Ledaig – durch Markenbotschafter vorgestellt und bieten den Gästen ein hochklassiges Genusserlebnis.

Darüber hinaus sind u.a. die exklusiven Vertriebsmarken Meili Vodka, Cincoro Tequila, FEW Bourbon, Templeton Rye, Bluecoat Dry Gin und Ron Carúpano Teil der Kooperation.

„Diese neue Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein für uns“, sagt J.-Michael Meier, Geschäftsführer der SPRITHÖKER GmbH. „Unsere Produkte in einem Umfeld präsentieren und aktivieren zu dürfen, das für höchste Qualität, Premium-Service und internationale Exzellenz steht, macht uns stolz – und bestätigt unseren Anspruch, kompromisslose Qualität zu liefern.“

Über SPRITHÖKER

Die SPRITHÖKER GmbH agiert als Importeur und Distributor von Premium- und Super- Premium-Spirituosen in Deutschland. Unter der Leitung von Jens-Michael Meier und Sven Köcher bietet SPRITHÖKER ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio an exklusiven Spirituosen aus der ganzen Welt.