Independent Stave Company streicht 112 Stellen in ihrer Böttcherei in Kentucky

Am 19. August hat Kentucky Cooperage KYC, im Besitz von Independent Stave, eine Warn-Mitteilung gemäß des Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WAR) bezüglich ihrer Produktionsstätte in Lebanon/Kentucky eingereicht. Darin heißt es laut The spirits business:

“KYC has concluded that it, unfortunately, must significantly reduce its employment at its Lebanon manufacturing facility located at 712 E Main St, Lebanon, KY 40033. The entire plant will not be closed, but we expect that the job losses listed with this letter will be permanent.”

Die Stellenstreichungen werden innerhalb von 14 Tagen ab dem 19. Oktober erfolgen. Von den 112 gefährdeten Arbeitsplätzen sind 90 in der Produktion, 10 Wartungsarbeiter, zwei Fabrikarbeiter, fünf Gabelstaplerfahrer, drei Hausmeister, ein Qualitätskontrollarbeiter und ein Lkw-Fahrer als Einweiser.

Wie auf www.kentucky.com zu lesen, ist es mindestens die zweite Bourbon-Böttcherei in Kentucky, die dieses Jahr von einer (Teil-)Schließung betroffen ist. Im Januar schloss Brown-Forman seine Böttcherei in Louisville und entließ 210 Mitarbeiter (wir berichteten). Im Juni kaufte Independent Stave die stillgelegte Fassfabrik von Brown-Forman für fast 14 Millionen Dollar (auch hier berichteten wir). Insgesamt sieht sich die Bourbon-Industrie in den USA mit äußerst großen Herausforderungen konfrontiert. Und dies betrifft nicht nur kleine unabhängigen Brennereien, sondern ebenfalls große Konzerne, wie bei www.kentucky.com zu lesen ist. Und wir auch regelmäßig berichten.