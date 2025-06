Brown-Forman verkauft geschlossene Küferei in Louisville

Das US-Unternehmen Brown-Forman, Produzent von unter anderem Jack Daniel’s, hat seine Küferei in Louisville für 13,66 Millionen US-Dollar verkauft. Der Betrieb wurde erst zu Beginn des Jahres geschlossen (wir berichteten). Neuer Eigentümer, wie laut The spirits business die Grundbuchunterlagen zeigen, ist Kentucky Cooperage Investments, ein neu gegründetes Unternehmen und Tochter der Independent Stave Company (ISC). Wie Teri Smith, Marketing- und Kommunikationsdirektorin von ISC, erklärte, habe das Unternehmen derzeit keine Pläne zur Wiederaufnahme der Produktion am Standort. Das Grundstück werde zu einem späteren Zeitpunkt verkauft. Zum 1. Mai 2024 erwarb die Independent Stave Company bereits die zuvor zu Brown-Forman gehörende Jack Daniel Cooperage in Trinity, Alabama (wir berichteten). Brown-Forman meldete einen Gewinn von 12 Millionen US-Dollar aus diesem Verkauf.

Brown-Forman erwarb das Gelände der Küferei in Louisville 1994 von der Blue Grass Cooperage Company für 1,47 Millionen US-Dollar. Die 1945 eröffnete Böttcherei beschäftigte unter Brown-Forman 210 Arbeiter und Angestellte. Nach einer Modernisierung für 45 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 (wir berichteten) konnten an diesem Standort täglich mehr als 2.500 Fässer hergestellt werden. Etwa die Hälfte der Fässer, die Brown-Forman für sein Marken-Portfolio benötigt, stammten aus der Küferei in Louisville.

In einer Telefonkonferenz im März erklärte, wie The spirits business schreibt, Lawson Whiting, Präsident und CEO von Brown-Forman, dass die Holzkosten die Gewinnmargen des Unternehmens erheblich beeinträchtigten. Die Schließung der Böttcherei in Louisville sei der letzte Schritt in Brown-Formans Strategie bezüglich der Lieferkette von Holz. Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, es erwarte durch die Schließung der Böttcherei eine jährliche Einsparungen von bis zu 80 Millionen US-Dollar. Die Böttcherei-Branche habe sich so weit entwickelt, dass externe Lieferanten Fässer zu wettbewerbsfähigen Preisen und auch in hoher Qualität liefern könnten. Das Unternehmen werde daher die Fässer nun von einem externen Lieferanten beziehen. Brown-Forman nannte aber keinen Namen.