Sansibar Whisky feiert die neuen Stars am Whiskyhimmel!

Bereits ihre 25. Single-Cask-Serie veröffentlichen die unabhängigen Abfüller der schottischen North Star Spirits. Die ersten fünf Abfüllungen dieser Reihe stellt uns Sansibar Whisky in der heutigen Presseaussendung vor. Seit fast einem Jahrzehnt verbindet eine exklusive Partnerschaft Sansibar Whisky und North Star Spirits. So importiert Sansibar Whisky die 25. Single-Cask-Serie von North Star Spirits exklusiv.

Alle Details zu North Star Spirits Einzelfass-Abfüllungen der Brennereien Ardnamurchan, Nc’nean, Bunnahabhain, Glenturret und Glen Moray folgen hier:

Mit Stolz und Vorfreude präsentiert Sansibar Whisky die ersten fünf Abfüllungen der brandneuen 25. Single-Cask-Serie von North Star Spirits – und das in gewohnt spektakulärer Qualität!

Seit fast einem Jahrzehnt verbindet Sansibar Whisky und North Star Spirits eine exklusive Partnerschaft, die wahre Schätze hervorgebracht hat. Zahlreiche außergewöhnliche Whiskys sind in dieser Zeit entstanden – kraftvoll, charaktervoll, unvergesslich. Jetzt ist es wieder so weit: Die ersten fünf Casks dieser Jubiläumsserie stehen in den Startlöchern und lassen Whiskyherzen höherschlagen. Ein Feuerwerk an Aromen, Stil und fassstarker Leidenschaft – kompromisslos, authentisch und voller Persönlichkeit. Bereit für die nächste Genussreise? Hier kommen die neuen Highlights von North Star Spirits – exklusiv importiert von Sansibar Whisky!

Ein Auftakt voller Charakter: Die erste Abfüllung der 25. Single-Cask-Serie von North Star Spirits

Ardnamurchan 6 Jahre

Zum Auftakt der 25. Single-Cask-Serie präsentiert North Star Spirits eine ausdrucksstarke Einzelfassabfüllung aus der innovativen Ardnamurchan Distillery. Destilliert im Februar 2019 und nach sechs Jahren Reifung im Februar 2025 in natürlicher Fassstärke abgefüllt, stammt dieser außergewöhnliche Whisky aus einem 1st Fill Oloroso Sherry Butt – und offenbart die tiefgründige, dunkle Seite der jungen Highland-Brennerei.

Der rauchig-maritime Charakter des Destillats verschmilzt harmonisch mit der würzig-süßen Kraft des Oloroso-Fasses – ein weiteres gelungenes Beispiel für die feine Fassauswahl, für die North Star Spirits bekannt ist.

In der Nase: Fruchtige Cola-Würfel treffen auf eine frische Meeresbrise und feine Zitronenzesten.

Am Gaumen: Weich und cremig mit Noten von Haselnusspudding und einem Hauch leicht karamellisierter Himbeeren.

Finish: Langanhaltend, intensiv – mit dunklem Beerenfondue und einem markanten Akzent von schwarzem Kaffee.

Ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in kräftiger Fassstärke von 52,7% abgefüllt – ein wunderbarer Genuss für Sherry-Liebhaber und alle, die das Besondere suchen.

Die zweite Abfüllung der 25. Single-Cask-Serie: Premiere von Nc’nean bei North Star Spirits

Nc’nean 6 Jahre

Mit dieser Abfüllung feiert North Star Spirits eine spannende Premiere – erstmals wurde ein Single Malt der innovativen Nc’nean Distillery ausgewählt. Destilliert im September 2018, reifte der Whisky sechs Jahre lang in einem STR-Rotweinbarrique, bevor er im Februar 2025 in fassstarker Form mit 59,1 % vol. abgefüllt wurde. Das Ausraspeln und frische Ausbrennen des Fasses intensiviert die Aromen und verleiht dem Whisky eine außergewöhnliche Tiefe und Komplexität.

In der Nase: Reife Banane, umhüllt von zartem Marzipan, trifft auf die malzige Süße klassischer Barley-Sugar-Bonbons.

Am Gaumen: Cremig und süß wie ein frisch gebackener Geburtstagskuchen – abgerundet durch eine feine Note salziger Cashewkerne.

Finish: Trocken, langanhaltend, geradlinig – mit einer überraschend pikanten Würze im Nachklang.

Selbstverständlich wurde auch dieser Whisky – ganz im Stil von North Star Spirits – nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt und in seiner natürlichen Fassstärke abgefüllt. Ein ausdrucksstarker Dram, der Lust auf mehr Nc’nean-Abfüllungen macht.

Die dritte Abfüllung der 25. Single-Cask-Serie – ein charakterstarker Bunnahabhain von der wilden Islay-Küste

Bunnahabhain 10 Jahre

Von den entlegenen Gestaden der Nordostküste Islays stammt diese außergewöhnliche Einzelfassabfüllung aus der traditionsreichen Bunnahabhain Distillery. Destilliert im Juni 2014, reifte der Whisky zehn Jahre lang in einem klassischen Hogshead, bevor er im Februar 2025 von North Star Spirits in natürlicher Fassstärke mit 55,9 % vol. abgefüllt wurde – selbstverständlich ungefärbt und ohne Kühlfiltration.

In der Nase: Würziger Bienenwachs trifft auf eine subtile Note von Modellbaukleber – eine ungewöhnlich charmante Kombination aus süßer Wachstiefe und nostalgischer Frische.

Am Gaumen: Ein bunter Fruchtgummi-Mix mit dem spritzigen Kick eines Brausepulver-Lollis, umhüllt von lebhaften Noten roter Früchte.

Im Finish: Lang, intensiv und getragen von den Aromen, die sich bereits in der Nase und am Gaumen so vielschichtig gezeigt haben.

Ein faszinierender Islay-Malt mit Tiefgang, verspieltem Charakter und maritimer Seele – für alle, die in ihrem Glas das Außergewöhnliche suchen.

Willkommen zur vierten Abfüllung der 25. Single-Cask-Serie – ein gereifter Speyside-Schatz mit Tiefe und Charakter.

Glen Moray 19 Jahre

Diese edle Einzelfassabfüllung aus der renommierten Glen Moray Distillery wurde im Februar 2006 destilliert und reifte stolze 19 Jahre in einem handverlesenen Oloroso Sherry Hogshead. Im Februar 2025 wurde der Single Malt in natürlicher Fassstärke mit 56,6 % vol. abgefüllt – selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlfiltriert, ganz im Stil von North Star Spirits.

Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker, eleganter Speyside-Whisky mit verführerischer Sherrysüße und harmonischer Reife.

In der Nase: Frisch gebackenes Brot, bestrichen mit salziger Butter – warm, einladend und komplex.

Am Gaumen: Saftige Rosinen treffen auf zarte weiße Schokolade, begleitet von fruchtigen Fruchtgummi-Noten.

Finish: Langanhaltend und süß mit der tiefen, dunklen Note von Zuckerrohr-Melasse – ein sanfter, aber kraftvoller Abgang.

Ein exzellenter Glen Moray für Liebhaber gereifter Sherryfassabfüllungen mit süß-würziger Raffinesse und vollmundiger Tiefe.

Willkommen zur fünften Abfüllung der 25. Single-Cask-Serie.

Ruadh Mhor (Glenturret) 12 Jahre

Ruadh Mhor – die rauchige Seite der traditionsreichen Glenturret Distillery, einer der ältesten noch aktiven Brennereien Schottlands – präsentiert sich hier in außergewöhnlicher Form. Diese charakterstarke Einzelfassabfüllung reifte zwölf Jahre lang, von Oktober 2013 bis Februar 2025, in einem ausgewählten Pedro Ximénez Sherry Hogshead und wurde von North Star Spirits in kraftvoller Fassstärke von 62,8 % vol. abgefüllt – selbstverständlich naturbelassen, ungefiltert und ungefärbt.

In der Nase: Ein spannender Kontrast aus süßem Jahrmarkt-Flair und Tiefe – Diesel trifft auf Zuckerwatte und weckt Erinnerungen an einen Spaziergang über den Rummel: ungewöhnlich, süß, faszinierend.

Am Gaumen: Ein mit Nüssen bestreifter Karamellapfel sorgt für cremige Süße, kombiniert mit dunkler Frucht und einem Hauch von Rauch – kraftvoll und vielschichtig.

Im Finish: Schwarzkirsche, Kokos und feine Tabaknoten verschmelzen zu einem langen, exotisch-rauchigen Nachhall – vollmundig, dunkel und mit Tiefgang.

Ein außergewöhnlicher Dram für Kenner – wild, torfig, süß und komplex. Ideal für alle, die Sherryfassreifung mit markantem Charakter und rauchiger Intensität schätzen.