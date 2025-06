Sazerac mit erstem Hawk’s Rock Whiskey

Sazerac erwarb im Juni 2022 die Lough Gill Distillery in der irischen Grafschaft Sligo (wir berichteten). Im April dieses Jahres wurde die Brennerei in Hawk’s Rock umbenannt (auch hier berichteten wir). Nun stellt die neu benannte Brennerei mit Garavogue ihren ersten Irish Whiskey vor. Er ist benannt nach dem Fluss, der an der Brennerei vorbei in den Atlantik fließt. Die neue Reihe von Small Batch Whiskeys umfasst limitierte und experimentelle Abfüllungen, darunter verschiedene Altersstufen, Reifungstechniken und möglicherweise auch verschiedene Sorten Irish Whiskeys.

Der erste Whiskey unter dem neuen Namen, Garavogue 20 Year Old, ist ein doppelt destillierter Irish Single Malt, der in mehreren Fässern reifte. Nach einer Reifezeit von mindestens 14 Jahren in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche erhielt der Whiskey ein Finish in französischen Muskat- und Sauternes-Fässern, spanischen Pedro-Ximénez-Sherry- und Rumfässern aus Barbados.

Garavogue 20 Year Old ist mit 47 % Vol. abgefüllt und zeigt Aromen von Vanille, Pfirsich und spun sugar mit floralen Noten und einem Hauch von Rosinen. Am Gaumen ergänzen Noten von Vanille und Zitrusfrüchten die Aromen buttriger, reife Äpfel und frische Fruchtnoten.

Der Whiskey erreicht in diesem Monat in limitierter Auflage zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 199 US-Dollar (knapp 175 €) die USA, Irland, Großbritannien und ist zollfrei über die Vertriebsnetze von Sazerac erhältlich. Ein begrenztes Angebot wird auch direkt über Legacy de Forge erhältlich sein, einer neuen globalen Plattform der Marke Sazerac, die von BlockBar betrieben wird.