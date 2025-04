Sazerac ändert den Namen der irischen Lough Gill Distillery auf Hawk’s Rock Distillery – bringt im Juni neuen Whiskey heraus

2022 kaufte das US-Unternehmen Sazerac die irische Lough Gill Distillery samt ihrer Marke Athrú um kolportierte 70 Millionen Euro. Seitdem hat das Unternehmen die Kapazität der Lagerhäuser dort verdreifacht und die Brennerei modernisiert.

Wie The Spirits Business berichtet, hat nun der Besitzer Sazerac beschlossen den Namen der Destillerie zu ändern. Sie soll nun Hawk’s Rock Distillery heißen.

Benannt nach einem Felsvorsprung in den Ox Mountains, der den Nobelpreisträger William Butler Yeats zu seinem Stück „At the Hawk’s Well“ inspirierte, will die Hawk’s Rock Distillery zu einem globalen Zentrum für irischen Whiskey werden. Sie möchte außerdem einen Ausgangspunkt für die Entdeckung der reichen Traditionen von Sligo und der umliegenden Region bieten, sobald sie wieder geöffnet (momentan ist sie wegen Renovierungsarbeiten geschlossen) und mit einem Besucherzentrum ausgestattet ist (die Baugenehmigung dazu ist bereits erteilt worden).

Master Blender bleibt weiterhin Helen Mulholland, die früher bei Bushmills gearbeitet hat. Sie ist mit ihrem Team auch für die ersten Hawk’s Rock’s Irish Whiskeys verantwortlich, die im Juni dieses Jahres unter diesem Markennamen erscheinen sollen.

Jake Wenz, der Präsident und CEO von Sazerac, meint dazu:

“This rebrand is just the beginning for Hawk’s Rock Distillery. Throughout the changes at Hawk’s Rock, our vision remains the same – creating a track record for the ageing and blending of award-winning whiskeys – and this name change brings us one step closer to bringing that vision to life.”