Neue Whiskys der The English Distillery kommen über Whiskymax nach Deutschland

Vier neue und eine vergriffene Abfüllungen der The English Distillery kommen übner Whiskymax Import nach Deutschland und sind ab sofort im Fachhandel und bei Fassmeister online erhältlich. Alle fünf sind in Norfolk gebrannt und abgefüllt, in der seit 2006 arbeitenden Brennerei, die im vergangenen Jahr den Titel des „The World’s Best Single Malt Whisky“ bei den 2024 World Whiskies Awards erhalten hat.

Auf welche fünf Abfüllungen sich Whiskyfreunde freuen können, lesen Sie hier:

Whiskymax Import bringt neue Produkte der The English Distillery nach Deutschland

Nicht nur durch die „Gold“-Auszeichnung bei den World Whiskies Awards 2024 für „The English Sherry Cask Matured“ erfreuen sich die Abfüllungen der The English Distillery einer zunehmend wachsenden Fan-Gemeinde – weist die Brennerei bei Norfolk doch ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Produktportfolio auf, das sich schon länger nicht nur auf Whisky beschränkt.

Grund genug für den WHISKYMAX Import, die Produktpalette für den deutschen Markt signifikant zu erweitern: Neben einem Restock des zwischenzeitlich vergriffenen „Sherry Cask Matured“ bringt WHISKYMAX fünf neue Whiskybottlings nach Deutschland:

The English Oloroso Sherry Small Batch

Alter: 8 Jahre

Cask Type: Oloroso

ABV: 46%

Tasting- Notes: Toffee, Äpfel & Schokolade, Beerenfrüchte, Buttergebäck, Sultaninen & Karamell

The English Gently Smoked Double Cask Small Batch

Alter: 7 Jahre

Cask Type: Oloroso & ASB

ABV: 46%

Tasting-Notes: Marshmallows, Vanillebiskuit, Feigen, Lagerfeuerrauch

The English Cask Fusion Peated Small Batch

Alter: 11 Jahre

Cask Type: secret (4 different)

ABV: 46%

Tasting-Notes: Schwarze Kirsche, süßer Vanillepudding, Lagerfeuerrauch, Lebkuchen, Holz

The English 11 Jahre Bourbon

Alter: 11 Jahre

Cask Type: Ex Bourbon

ABV: 46%

Tasting Notes: Vanille, Zitrusfrüchte, Hauch von Nussigkeit, krautige Minze, Obstsalat aus Bratapfel, Pfirsich, Mango, getrockneten Aprikosen und Kirschen, etwas Pfeffer, Würze

Norfolk Pop Corn Whisky (Single Grain)

The grain: Lots of maize, just like popcorn!

Füllmenge: 500ml

ABV: 45%

Tasting Notes: Honigwabe, Schokolade, Sauerteigbrot, im Geschmack Popcorn, Toffe, Apfel & Nüsse, etwas Pfeffer

Alle Abfüllungen sind ab sofort im gut sortierten Fachhandel und unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/the-english-distillery erhältlich.