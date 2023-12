The English Whisky Co. stellt ihren ältesten Whisky vor

Es war das Jahr 2006, als James Nelstrop die St. George’s Distillery gründete, die heute unter dem Namen The English Distillery bekannt ist. Sie war die erste reine Whiskybrennerei in England seit mehr als einem Jahrhundert. Und zum Ende des Jahres stellt die Brennerei ihren bisher ältesten Whisky vor, der zugleich auch momentan der älteste auf dem Markt erhältliche English Whisky ist.

Der Single Malt Whisky des The English Founders‘ Private Cellar 16 Years Old Port Cask wurde im August 2007 in der Norfolk-Destillerie destilliert. Dieses ausgewählte Einzelfass war eines der ersten Portfässer, die die Brennerei befüllte, und stammt aus der Privatsammlung des mittlerweile verstorbenen Gründers. The English Founders‘ Private Cellar 16 Years Old Port Cask, abgefüllt mit 54,1 % Vol., ist seit dem 30. November bei englishwhisky.co.uk und ausgewählten unabhängigen Einzelhändlern erhältlich. Weltweit werden nur 232 Flaschen zum Preis von £295 (das wären nicht ganz 350 €) erhältlich sein.