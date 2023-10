Neu: The English Sherry Cask

The English Distillery aus Norfolk erweitert ihr Portfolio, neben The English Original und The English Smokey gehört jetzt auch The English Sherry Cask zum ständigen Angebot der Brennerei. Der Whisky reifte vollständig in PX-Sherryfässern und wird nicht kühlfiltriert, in natürlicher Farbe und mit 46 % Vol. abgefüllt. Er wird als „wunderbar ausgewogen und reichhaltig“ beschrieben, wobei der Whisky nicht vom Einfluss des Fasses „überstrahlt“ wird. Er soll in der Nase Noten von dunklen Früchten, Honig und Vanille, am Gaumen erscheinen dann Aromen wie süßer Toffee und Kirschen.

The English Sherry Cask kommt in Groß-Britannien eine UVP von £60 auf den Markt.