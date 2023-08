The English Distillery mit neuem The English 11 year old

Noch vor drei Jahre war diese Abfüllung der bis dahin älteste Whisky aus der Brennerei in Norfolk (wir berichteten). Nun stellt The English Distillery eine neue Ausgabe ihres The English 11 year old vor. Wie gewohnt mit 46 % Vol. abgefüllt, und zusätzlich ohne Kühlfiltrierung und in natürlicher Farbe, kostet The English 11 year old im Onlineshop der Brennerei £65, was etwa 75 € entspräche. Der Versand scheint nur innerhalb des Vereinigten Königreichs möglich.

Die offiziellen Tasting Notes sprechen von einer komplexen Nase mit Noten von Vanille und Zitrusfrüchten sowie einer subtilen Kräuternote, ähnlich wie Minze und Salbei. Mit Noten von Bratapfel, Pfirsich, Mango, getrockneten Aprikosen und Kirschen sehr fruchtig mit einer Hintergrundnote von Mandel-Nussigkeit.