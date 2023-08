Neu: Filey Bay Yorkshire Day 2023 Special Release

Pünktlich am 1. August erscheint auch in diesem Jahr die Sonderabfüllung der Spirit of Yorkshire Distillery zum Yorkshire Day. Der auf 1.500 Flaschen limitierte und mit 55 % Vol. abgefüllte Whisky reifte in Ex-Bourbon-Fässern sowie in Ex-Madeira-Casks, die erstmals für ein Bottling der Destillerie verwendet wurden. Dadurch unterscheidet sich Filey Bay Yorkshire Day 2023 Special Release stark von früheren Veröffentlichungen zum Yorkshire Day, die alle auf der Reifung in Sherry-Fässern basierten. In den Tasting Notes wird der Whisky als fruchtig und komplex mit Aromen von Lebkuchen, Honigwaben, Zitrusfrüchten und Steinobst beschrieben.

Die Abfüllung ist ein Distillery Exclusive, kann allerdings im Webshop bestellt werden, wobei ein Versand nach Kontinental-Europa nicht möglich scheint. Der Verkaufspreis von £90 entspräche etwas 105 €, eine Bestellung ist auf zwei Flaschen begrenzt.