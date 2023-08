Bereits zum dritten Mal lädt die Vogtland Spirits zu Ostdeutschlands größte Outdoor Whisky- und Genussmesse in Schlossgarten in Greit ein. In diesem Jahr findet die Messe am 18. und 19. August statt, alle weitren Informationen zur Vogtland Spirits finen Sie in den folgenden Presseinformationen, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

Die Vogtland Spirits, Ostdeutschlands größte Outdoor Whisky- und Genussmesse, geht in ihr drittes Jahr

Geboren aus der Idee einer Hausmesse in Coronazeiten, hatten wir bereits im ersten Jahr 2021 im malerischen Greizer Schloßgarten ca. 3.800 Gäste. Aus der „Hausmesse“ wurde eine ernstzunehmende Genussmesse, welche nicht nur Whisky in den Vordergrund stellt, sondern vielmehr im Zeichen des verbindenden Genusses steht. So sind bei der Vogtland Spirits von Anfang an auch namhafte Zigarrenimporteure wie Schuster, Kohlhase & Kopp, Pasionpuro, Wolfertz und Kleinlagel mit von der Partie. Gerade die Symbiose von Whisky und Zigarre macht diese Messe so einzigartig.

Darüber hinaus können wir neben namhaften Whiskyimporteuren auch Gin- und Rumhersteller und Händler präsentieren. Auch in diesem Jahr begrüßen Sie wieder rund 50 Stände auf der Messe. Zusätzlich gibt es Livemusik und Masterclass-Tastings in allen Kategorien.

Ein besonderer Fokus der Messe liegt in diesem Jahr beim Fachhandel. Um dem Sterben der Innenstädte vorzubeugen, stehen bei uns Fachhändler direkt neben Importeuren. Es ist uns eine Freude und ein Anliegen, die Aufmerksamkeit der Gäste auf den lokalen Genusshandel zu legen. Hier kann probiert und gefachsimpelt werden.

Wir laden Sie herzlich zur Vogtland Spirits 2023 vom 18.08. – 19.08.2023 auf dem Schloßgarten in Greiz ein. Freikarten für die Presse sind an der Kasse vorhanden.

18.08.2023 14:00 – 22:00 Uhr

19.08.2023 12:00 – 22:00 Uhr

Schloßgarten Greiz

Burgplatz 6

07973 Greiz

Karten für die Messe gibt es über die Seite von Eventim