Hohen Besuch erwartet das Scotia Spirit in Köln am 22. Mai 2024: Balvenie Malt Master David Stewart MBE wird bei seinem Besuch dort um 18 Uhr auch ein Tasting abhalten – mit einem interessanten Lineup aus der Speyside-Brennerei, darunter auch zwei von David C. Stewart speziell ausgesuchte Samples.

Hier die genaueren Infos von Scotia Spirit:

Tasting mit David C. Stewart im Scotia Spirit Köln am 22. Mai

David C. Stewart MBE ist der dienstälteste Maltmaster in der schottischen Whiskyindustrie und arbeitete 60 Jahre für The Balvenie. Seit 2023 ist er im Ruhestand aber dennoch weiterhin sehr aktiv. Er wurde im vergangenen August zum Ehrenbotschafter für The Balvenie ernannt.

Bereits 2016 wurde David C. Stewart von der Queen zum MBE (Member of the Order of the British Empire) ernannt. Selbstredend, dass David C. Stewart auch „Master Keeper oft he Quaich“ ist. Kaum ein anderer Maltmaster hat die Whiskyindustrie derart beeinflusst wie David C. Stewart. So gilt er als der Erfinder der „Double Maturation“. Ein heute von von der gesamten Industrie genutztes Verfahren zum Veredeln von Malt Whisky.

Nun kommt David C. Stewart für einen kurzen, persönlichen Besuch nach Deutschland. Am 22. Mai 2024 wird er in einem kleinen, fast familiär gehaltenen Rahmen zu Besuch bei Scotia Spirit in Köln sein und im Zeitraum seines Aufenthalts auch ein öffentliches Tasting durchführen.

Das Line-up für diesen Abend enthält den Balvenie 12 Jahre Double Wood, Balvenie 14 Jahre Caribbean Cask, Balvenie 16 Jahre French Oak, Balvenie 21 Jahre Port Wood, Balvenie 19 Jahre Cask and Character, Balvenie 17 Jahre Week of Peat sowie 2 Balvenie Specials, welche von David C. Stewart selbst gewählt und mitgebracht werden.

