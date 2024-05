David Gran ist sowohl in der Barszene als auch unter Whiskybegeisterten kein Unbekannter. Seit mehreren Jahren agiert er unter dem Label myBar auch als unabhängiger Abfüller und bringt seine rund um die Welt gesourcten Whisky nach einem Finishing im eigenen Keller auf den Markt.

Diesmal verschlug es ihn in die Speyside, wo er einen Dailuaine fand und ihm im Keller im Allgäu ein einjähriges Finish im Marsala Fass angedeihen ließ.

Mehr über den Whisky und natürlich auch die Bezugsquelle finden Sie nachstehend:

Unabhängiger Abfüller myBar by David Gran bringt neuen Whisky auf den Markt

8-jähriger Dailuane mit Marsala Finish

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gran, der seit 2020 immer wieder gefinishte Single Cask Whiskys in Kleinserie in den Handel bringt, hat mal wieder eine neue Abfüllung in der Pipeline.

Diesmal eine Whisky aus der Dailuane Distillery in der schottischen Speyside, der im Jahr 2016 destilliert wurde. Dieser hat nach einer siebenjährigen Reifung in einem Bourbon Fass noch ein Finish in einem ehemaligen Marsala Fass.

Gefinished werden die Whiskys, aber auch Rum und Gin, in einem ehemaligen Weinkeller im Allgäu. Hier nutzt David Gran, der Kopf hinter myBar by David Gran, seine Fähigkeiten als Bartender, um den Spirituosen durch Fassreifung den letzten Schliff zu verleihen.

Dabei setzt er neben Likörweinfässern auch auf abgefahrenes wie Tequila-, Cocktail- oder auch Sakefässer.

Der jetzt veröffentlichte Single Malt Whisky durfte süße und fruchtige Noten des sizilianischen Likörweins aufnehmen. Marsala hat seinen Ursprung in der sizilianischen Hafenstadt Marsala. Er wird als Dessertwein serviert oder zum Aromatisieren von Süßspeisen verwendet. Der Likörwein kann von trocken bis süß variieren und bietet Noten von Rosinen, Karamell, Nüssen und Gewürzen.

Fakten zur neuen Abfüllung:

Single Malt Whisky Destilliert am: 12.02.2016

Abgefüllt 15.05.2024

Reifung: Bourbonfass und Marsala Finish Preis: 79,90€ / 0,5 Liter

Tastingnotes:

Aroma: Ein Hauch von kandiertem Ingwer, der an süße, würzige kandierte Früchte erinnert, dazu kommt eine subtile, erdige Note von Lakritz, die dem Whisky Tiefe verleiht.

Nach ein paar Minuten an der Luft erscheint ein Bouquet von frischen Beeren, möglicherweise Himbeeren oder Brombeeren, das dem Aroma eine fruchtige Komponente hinzufügt.

Geschmack: Der Whisky startet mit einer intensiven, kräftigen Präsenz auf der Zunge und fällt schnell hin zu Noten von Karamell, Vanille oder Honig. Diese süße entwickelt sich zu einer sanften Fruchtigkeit und der Lakritz aus dem Aromeneindruck kommt wieder zum Vorschein, allerdings nun als salziges Lakritz. Ein Hauch von Eichenholz oder Gewürzen gesellt sich etwas später hinzu, der dem Whisky Tiefe und Komplexität verleiht.

Abgang: Ein langes Finish, das sich auf der Zunge ausbreitet und den Geschmack des Whiskys noch eine Weile nachklingen lässt. Die Süße ist angenehm und erinnert an Karamell oder Honig. Gleichzeitig sorgt eine würzige Komponente für Komplexität und Wärme.

