myBar by David Gran präsentiert neue Whisky Abfüllung von Süd-Islay mit Tequila-Fass Finish aus dem Allgäu

Ein sechs Jahre alter Whisky aus dem Süden von Islay (hier bieten sich als Usprung die Brennereien Laphroaig, Lagavulin und Ardbeg an), der ein sechs Monate langes Finish im ehemaligen Weinkeller in Wangen im Allgäu in einem mexikanischen Tequila-Fass erhielt – das sind die Zutaten zur neuesten Abfüllung von myBar, der Marke von David Gran.

Die neue Abfüllung, mit 50,5% vol. Alkoholstärke in die Flasche gebracht, ist ab sofort in Mini-Auflage (12 Flaschen zu je 500ml) über die Homepage des Abfüllers beziehbar – alle weiteren Infos nachfolgend:

myBar by David Gran präsentiert neue Whisky Abfüllung aus dem Allgäu

Der unabhängige Abfüller David Gran hat erneut seine Kreativität unter Beweis gestellt und eine abgefahrene neue Abfüllung aus seinem Fasskeller im Allgäu enthüllt.

In seinem ehemaligen Weinkeller in Wangen im Allgäu reifen unter der Obhut des erfahrenen Mixologen nicht nur exquisite Single Malts, sondern auch feiner Rum, Gin und edle Brände. Die neueste Kreation verspricht ein wahres Geschmackserlebnis.

Die Basis für diese herausragende Abfüllung bildet ein Single Malt Whisky von der Isle of Islay. Dieser Whisky reifte zunächst knapp fünf Jahre in einem ehemaligen Bourbon-Fass, bevor er in Grans Fasslager für weitere sechs Monate in ein besonderes Tequila-Fass der Marke Porfidio überführt wurde.

Das Tequila-Fass, das zuvor zur Reifung von Tequila Añejo in Mexiko genutzt wurde, stand über drei Jahre im Freien und war den natürlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Dies führte zu einem intensiven Austausch zwischen Agavenbrand und Holzfass und hinterließ im Fass eine einzigartige Kombination aus würzigen und tropisch-fruchtigen Aromen.

David Grans neueste Abfüllung vereint somit die rauchigen Noten eines Islay-Whiskys mit den tropischen Aromen des Tequila-Fasses und verspricht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis für Whisky-Liebhaberinnen und Kenner. Die Fakten des Whiskys im Überblick:



Destilliert: April 2018



Abgefüllt: Juli 2024



Alkoholgehalt: 50,5% Vol.



Fassreifung: Bourbon- & Tequilafass



Preis: 79,90€/0,5 Liter

Tastingnotes:

Aroma:

Bereits beim ersten Nosing entfaltet dieser außergewöhnliche Single Malt Whisky einen kräftigen Rauch, begleitet von einem leichten Jod-Einfluss, der die maritime Note der Isle of Islay eindrucksvoll zur Geltung bringt. Eine cremige Honigsüße steigt in die Nase, die harmonisch mit den rauchigen Nuancen verschmilzt. Tropische Früchte, insbesondere saftige Melone, ergänzen das Bouquet und verleihen dem Whisky eine überraschend fruchtige Frische.



Geschmack:

Am Gaumen entfaltet sich eine vollmundige Honigsüße, die von einem kräftigen Rauch begleitet wird und eine harmonische Balance schafft. Diese Kombination wird durch die Noten von gegrillter Honigmelone und Papaya ergänzt, die dem Whisky eine exotische Fruchtigkeit und eine verlockende Tiefe verleihen. Die Aromen verschmelzen zu einem reichhaltigen und vielschichtigen Geschmackserlebnis, das lange auf der Zunge nachhallt und jeden Schluck zu einem Genuss macht.



Finish:

Das Finish dieses Whiskys ist beeindruckend lang und vielschichtig. Es beginnt mit einem kraftvollen Rauch, der allmählich in eine cremige Honigsüße übergeht. Die feinen tropischen Einflüsse von gegrillter Honigmelone und Papaya begleiten diesen Übergang und hinterlassen einen harmonischen, anhaltenden Nachklang, der noch lange nach dem letzten Schluck spürbar ist.

Der Whisky ist ab sofort auf der Homepage von David Gran erhältlich.