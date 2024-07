TTB-Neuheit: Kilchoman Comraich 2024

Die Comraich Abfüllungen von Kilchoman sind Whiskys, die nur in ausgesuchten Bars (mittlerweile sind es weltweit über 100, sieben davon in Deutschland – eine Karte mit ihnen findet sich hier) sind. Im Vorjahr war es Batch #6, gefinisht in Calvados-Fässern.

Mit der Abfüllung als Batches hat man, wenn man den Etiketten Glauben schenkt, die gerade in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht sind, diesmal gebrochen. Der Kilchoman Comraich in diesem Jahr ist ein 8 Jahre alter Whisky aus 100% Islay Casks, abgefüllt mit 48,2% vol. Alkoholstärke. Weitere Infos dazu sucht man auf den Etiketten vergeblich.

Es wird wohl in absehbarer Zeit von Kilchoman dazu weitere Infos geben, sollten diese uns erreichen, werden wir sie natürlich postwendend an Sie weiterleiten. Hier aber zunächst die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.