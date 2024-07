Serge verkostet: Ben Nevis, Teil 4

Und mit Abfüllung 19 bis 26 geht die Serie von Verkostungen von Abfüllungen aus Ben Nevis weiter – diesmal sind es wie gesagt acht Bottlings, und diese acht Bottlings werden alle mit 87 Punkten und höher bewertet. Man könnte also sagen, dass es so etwas wie der Höhepunkt der Serie ist (die wir Ihnen unten als Service noch einmal in ihrer Gesamtheit auflisten) – WENN es denn das Ende der Verkostungsserie mit Bottlings dieser Highland Brennerei ist. Mal sehen.

Hier auf jeden Fall einmal Teil 4 der Verkostung als Tabelle, mit den ersten drei Teilen nachfolgend:

Ben Nevis Teil 4

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 23 yo 1999/2022 (53.8%, Limited, bourbon hogshead, cask #905, 276 bottles) 88 Ben Nevis 24 yo 1997/2022 (52%, Abyss Whisky Bar, Hong Kong, hogshead, cask #590, 274 bottles) 89 Ben Nevis 27 yo 1996/2023 (44.2%, Vintage Bottlers, hogshead, cask #1707, 189 bottles) 89 Ben Nevis 26 yo 1997/2022 (47.1%, Vintage Bottlers, hogshead, cask #416, 252 bottles) 89 Ben Nevis 27 yo 1996/2023 (49.4%, The Spirits Hunters, HNWS & Dadi Liquor, hogshead, cask #890, 235 bottles) 87 Ben Nevis 26 yo 1996/2022 (51.9%, Nickolls & Perks, Inaugural Casks, refill hogshead, cask #854, 148 bottles) 90 Ben Nevis 26 yo 1996/2022 (53.2%, The Whisky Blues for Whisky Age, refill hogshead, cask #1694, 169 bottles) 91 Ben Nevis 27 yo 1996/2023 (54.9%, The Whisky Jury, refill hogshead, cask #843, 90 bottles) 91

Ben Nevis Teil 3 – Link

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 8 yo 2014/2023 (47%, Signatory Vintage for Whic, Spirit of the Forest, Port pipe, cask #235, 811 bottles) 86 Ben Nevis 10 yo 2012/2023 (59.3%, OB, for LMDW New Vibrations, American wine cask, cask #2137, 268 bottles) 85 Ben Nevis 7 yo 2015/2023 (57.1%, Milroy’s, Soho Selection, refill bourbon Hogshead, 353 bottles) 87 Ben Nevis 9 yo 2014/2023 (59.7%, James Eadie, first fill oloroso butt finish, cask #367508, 656 bottles) 89 Ben Nevis 10 yo 2013/2023 (57.4%, Dràm Mor, 1st fill palo cortado finish, cask #136, 180 bottles) 87 Ben Nevis 27 yo 1996/2023 (48.8%, Abyss Whisky Bar, Hong Kong, hogshead, cask #877, 215 bottles) 91

Ben Nevis Teil 2 – Link

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 10 yo 2012/2023 (57.1%, Milroy’s Soho Selection, first fill French oak oloroso hogshead finish, 278 bottles) 87 Ben Nevis 2013/2022 (67%, The Single Malts of Scotland, Kirsch Exclusive, sherry butt, cask #1271, 790 bottles) 85 Ben Nevis 21 yo 2001/2023 (58.2%, Hunter Laing, The First Editions, refill hogshead, cask #HL19833, 195 bottles) 91 Ben Nevis 1998 (48%, Limited, bourbon hogshead, cask #696, 300 bottles, +/-2023) 86 Ben Nevis 27 yo 1996/2023 (48.8%, The Whisky Jury, refill hogshead, cask #912, 211 bottles) 91 Ben Nevis 26 yo 1996/2023 (54.7%, OB for Alambic Classique, sherry butt and refill hogshead, cask #01, 264 bottles) 92

Ben Nevis Teil 1 – Link

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 2014/2023 (46%, Signatory Vintage, Un-chillfiltered Collection, casks #277-278) 88 Ben Nevis 8 yo 2015/2024 (46%, James Eadie, Small Batch, first fill bourbon hogshead, 1,301 bottles, 2024) 88 Ben Nevis 4 yo 2019/2023 ‘Heavily Peated’ (57.1%, Signatory Vintage, refill oloroso sherry butt, 2,988 bottles) 82 Ben Nevis 5 yo 2017/2022 (67.1%, Cut Your Wolf Loose, STR American oak barrique, cask #7877A, 190 bottles) 80 Ben Nevis 10 yo 2013/2023 (58.6%, Truth & Consequences, Sauternes finish, cask #256R, 215 bottles) 85 Ben Nevis 2000/2022 (49.2%, Limited, bourbon hogshead, cask #1002, 311 bottles) 89

Ben Nevis. © Gerhard Kreutz, Genuss am Gaumen