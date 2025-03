Eine Kooperation zwischen Sansibar Whisky und The Whisky Agency – da darf man durchaus Spezielles erwarten. Auf der Whisky-Fair Limburg wird die neue Reihe erstmals vorgestellt, und man kann selbst überprüfen, ob die Erwartungen gerechtfertigt sind: anhand eines 31 Jahre alten Glen Keith, eines 27 Jahre alten Ben Nevis und eines 15 Jahre alten Heaven Hill, die von Jens Drewitz und Carsten Ehrlich gemeinsam ausgesucht wurden.

Mehr zu den neuen Abfüllungen lesen Sie in der Aussendung, die wir zum Thema erhalten haben:

Sansibar-Whisky und Whisky-Agency überraschen mit gemeinsamer Whisky-Reihe „Spring Collection 2025“

Seit über zwanzig Jahren kennen, respektieren und tauschen sich Jens Drewitz und Carsten Ehrlich nun mit ihrem Fachwissen im Fassmanagement aus. Erstmalig wird es eine gemeinsame Serie von hochwertigen Abfüllungen an Whiskys geben.

Die Whisky Agency ist einer der ersten unabhängiger Abfüller in Deutschland, der für seine hochwertigen Single-Cask-Whiskys, außergewöhnliche Fassreifungen und stilvollen Designs bekannt ist.

Die Expertise von C.E. bringt immer authentische, unverfälschte Whiskys mit Charakter in die Flasche. Hier findet jeder Whiskyliebhaber nach seinem jeweiligen Geschmack ein Trinkerlebnis.

Durch ihre strenge Fassauswahl, limitierte Abfüllungen und außergewöhnliche Qualität hat sich die Whisky Agency eine treue weltweite Fangemeinde aufgebaut. Ihre hochwertigen Whiskys sind oft sehr schnell vergriffen und werden bei Whisky-Liebhabern sehr geschätzt.

Die Sansibar-Whisky steht für hochwertige, limitierte und kunstvoll gestaltete Abfüllungen, die sowohl Genießer als auch Sammler ansprechen und somit diese erste Bottlingserie „golf ladies“ perfekt abrunden.

Mit seiner sensorisch exklusiven Fassauswahl hat sich Jens Drewitz einen exzellenten Ruf in der Whisky-Szene erarbeitet. Nun arbeiten über 60 Jahre Trinkerfahrung Hand in Hand zusammen!

Auf der kommenden Whisky-Fair Limburg im April 2025, welche ursprünglich mit dem Schwerpunkt auf alten und seltenen Malts von Carsten Ehrlich mitkonzipiert wurde, wird diese Reihe erstmalig vorgestellt und ausgeschenkt.

Glen Keith 1993, 31 Jahre

Die 1957 in der Speyside gegründete Brennerei Glen Keith gilt als eine oft unterschätzte Perle der schottischen Whiskywelt. Bekannt für ihren weichen, fruchtigen und floral-eleganten Charakter, steht sie häufig im Schatten berühmterer Destillerien. Dennoch spielt Glen Keith eine bedeutende Rolle in der Whiskyindustrie, insbesondere als Lieferant für hochwertige Blended Whiskys. Nach der Stilllegung im Jahr 1999 wurde die Brennerei 2013 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen.

Sansibar Whisky hat nun mit der Whisky Agency eine weitere sehr seltene Abfüllung aus der Zeit vor der Stilllegung speziell für den deutschen Markt ausgewählt. Dieser Whisky reifte von 1993 bis 2024 in einem Bourbon Hogshead und entfaltet dadurch seine vielschichtige fruchtige Charaktertiefe.

Ohne Farbstoffzugabe und ohne Kühlfiltration wurde er mit einem Alkoholgehalt von 52,9 % in einer limitierten Edition von 150 Flaschen abgefüllt.

Ben Nevis 1997, 27 Jahre

Ben Nevis ist eine der ältesten und bekanntesten Brennereien Schottlands. Gelegen am Fuße des höchsten Berges Großbritanniens, dem namensgebenden Ben Nevis, produziert die Destillerie seit 1825 charakterstarke Single Malts mit einem unverwechselbaren Highland-Stil. Besonders bekannt ist Ben Nevis für seine kräftigen, würzigen Whiskys mit malzigen, fruchtigen und leicht schwefeligen Noten. Die Whiskys von Ben Nevis sind in Kennerkreisen hochgeschätzt, insbesondere ältere Jahrgänge und Single Cask-Abfüllungen. Trotz ihrer Beliebtheit bleibt die Brennerei ein Geheimtipp, da viele ihrer Destillate für japanische Blends wie den Nikka From the Barrel verwendet werden. Dieser Whisky verbrachte seine Reifezeit von 1997 bis 2024 in einem Butt.

Er besticht durch seine süßliche facettenreiche Frucht mit dem für Ben Nevis durchaus typischen widerspenstigem Geschmack.

Ohne Zugabe von Farbstoffen und ohne Kühlfiltration wurde er mit einem Alkoholgehalt von 48,7 % in einer limitierten Auflage von 222 Flaschen abgefüllt.

Heaven Hill 2009, 15 Jahre

Heaven Hill ist eine der bekanntesten und traditionsreichsten Whiskey-Brennereien der USA. Sie wurde 1935 in Bardstown, Kentucky gegründet und ist heute einer der größten familiengeführten Whiskey-Produzenten der Welt. Bekannt für Marken wie Evan Williams, Elijah Craig, Larceny und Parker’s Heritage, spielt Heaven Hill eine zentrale Rolle in der amerikanischen Whiskey-Kultur und ist besonders für seinen Bourbon und Rye Whiskey berühmt. Viele ihrer Whiskeys reifen deutlich länger als die gesetzlichen Mindestanforderungen, was zu intensiven Aromen führt. Die Brennerei hat sich dadurch auch bei Sammlern einen exzellenten Ruf erarbeitet. Dieser Whiskey reifte von 2009 bis 2024 in einem Barrel und entwickelte dabei seinen einzigartigen knusperigen und süß holzigen Charakter.

Ohne Farbstoffzugabe und ohne Kühlfiltration wurde er mit einem kräftigen Alkoholgehalt von 54,3 % in einer limitierten Auflage von 262 Flaschen abgefüllt.