Mit unserem neuen Gewinnspiel entführen wir Sie auf DIE Whiskyinsel Schottlands – nach Islay, und zu einer ikonischen Brennerei, die Hoflieferant des britischen Königshauses und eine der Lieblingsdestillerien von König Charles III. ist: Laphroaig.

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Suntory Global Spirits verlosen wir gleich fünf mal eine Flasche des wohl meistbeachteten Laphroaig des letzen Jahres: Der Laphroaig Elements 2.0 (dessen Nachfolger 3.0 in Kürze erscheinen wird) vereint Fruchtigkeit, Rauch und wuchtige 59,6% vol. zu einem Islay-Dram der Spitzenklasse. Und eine dieser fünf Flaschen im Gesamtwert von über 850 Euro kann jetzt Ihnen gehören!

Wie das geht? Nun, einfach den folgenden Text über die Destillerie und Ihren Preis aufmerksam lesen und danach die Gewinnfrage beantworten, Lösung einsenden – und schon spielen Sie um den Laphroaig Elements 2.0 mit. Wir drücken Ihnen schon jetzt die Daumen!

Hier aber einmal mehr über die Brennerei und den tollen Preis, den Sie gewinnen können.

Die Destillerie Laphroaig

Laphroaig vom Meer aus gesehen. © Whiskyexperts

Laphroaig (gälisch für „schöne Senke an der weiten Bucht“) zählt zu den traditionsreichsten Whisky-Marken. Die 1815 auf der schottischen Insel Islay („eye-la“) gegründete Destillerie feiert bis heute ihr jahrhundertealtes Erbe. Hier wird ein Teil des Gerstenmalzes in der Brennerei selbst über Torffeuer getrocknet, was diesem Whisky sein außergewöhnlich reiches, intensiv torfiges Aroma verleiht. Das besondere Torfmoor der Insel mit seinem reichen Anteil an Torfmoos sowie das milde Klima, die erstklassige Gerste und das weiche Wasser Islays tragen in Verbindung mit dem Wissen der Master Distiller zum einmaligen Geschmack des Laphroaig Single Malt bei. 1994 wurde Laphroaig zum Hoflieferanten des englischen Königshauses ernannt, seither ziert das königliche Wappen jedes Laphroaig-Etikett.

Ihr Gewinn: Eine von fünf Flaschen Laphroaig Elements 2.0

Der Elements 2.0 ist die zweite Edition einer außergewöhnlichen Reihe von Laphroaig und überzeugt geschmacklich mit fruchtigen Nuancen durch eine längere Gärung im Herstellungsprozess Damit vereint der außergewöhnliche und mit kräftigen 59,6% vol. abgefüllte Single Malt Whisky fruchtigere Noten mit dem unverwechselbar torfigen Charakter von Laphroaig.

Besonders: Laphroaig Elements 2.0

Bei der Kreation des neuen Laphroaig Elements 2.0 ging das Produktionsteam über den traditionellen Ansatz von Fermentation hinaus und fand somit interessante und ungewöhnliche Wege, um mit der traditionellen Herstellung des Laphroaig zu experimentieren. Sie wandelten den üblichen 55-stündigen Gärungsprozess ab und verlängerten die Gärung von Laphroaig Elements 2.0 über einen Zeitraum von beinahe fünf vollen Tagen auf insgesamt 115 Stunden. Der Gärbottich wurde speziell belüftet, um die Fermentationsbedingungen von damals nachzuempfinden. Seit Beginn der Whiskyherstellung ist die Produktion ein Prozess, der dazu beiträgt, die fruchtigen Noten des Laphroaig Islay Single Malt Whiskys zu unterstreichen, während sein bekannter torfiger Charakter erhalten bleibt. Das Endergebnis – der Elements 2.0 – ist ein kühner, blassgoldener, nicht kühlfiltrierter Single Malt Whisky mit einem fruchtigen Aroma und Geschmack von flüssigem Honig und Vanillepudding. Der lang anhaltende Nachklang “hinterlässt allumfassende Raucharomen“ mit einem Hauch von roten Beeren.

Zu seiner Vorstellung schrieb die Destillerie über den Laphroaig Elements 2.0:

„Unsere Laphroaig Elements-Serie kombiniert jahrelange traditionelle Whiskyherstellung mit neuen, progressiven Techniken. Es gibt keinen Whisky, der Islay so gut einfängt wie Laphroaig – aber das hat uns nicht davon abgehalten, mit ihm weiter zu experimentieren, und dennoch den ikonischen Charakter des Whiskys zu bewahren. Laphroaig Elements 2.0 ist ein unerwartet fruchtiger Whisky mit dem gleichen torfigen Charakter, den man kennen und lieben gelernt hat – ermöglicht durch eine mehr als doppelt so lange Gärungszeit wie üblich. Ich bin gespannt darauf, was unsere Friends of Laphroaig und Liebhaber weltweit von diesem Whisky halten, der in die erfolgreichen Fußstapfen von Elements 1.0 tritt.“

Nicht nur besonders, sondern auch besonders schön: Laphroaig Elements 2.0

Jeder Druck in der innovativen Elements-Serie, zeigt eine Reihe subtiler Details auf der Verpackung, die die Experimente dokumentieren, die in die Herstellung jeder Flasche eingeflossen sind. Auf wunderschöne und detaillierte Weise zeigen diese Abbildungen, was Freunde und Liebhaber von Laphroaig erwarten können und welche Magie sich hinter dem Whisky-Herstellungsprozess verbirgt. Der Laphroaig Elements 2.0 ist die zweite Edition der Serie und folgt auf die Einführung von Elements 1.0 im Jahr 2023 – ein würziger und pfeffriger Whisky, der das Ergebnis dreier Experimente ist.

Abgefüllt mit 59,6% vol.

Tasting Notes

Nase: Fruchtig und dezent maritim. Gedünstete grüne Äpfel, Vanillepudding und pikante Orangenschale mit subtilen, torfigen Noten.

Aroma: Fruchtig, süß und salzig. Grüne Äpfel mit Noten von flüssigem Honig und der weichen Torfigkeit von schwelendem Lagerfeuer und geräucherten Meeresfrüchten.

Nachklang: Süß mit einer zunehmend wärmenden Rauchigkeit im Finale.

