Exklusives Octomore Single Cask für Deutschland: 11 Jahre alter Octomore Whisky trifft auf Monbazillac Aromen

An diesem Wochenende wurde in Hamburg eine ganz besondere Abfüllung aus der Islay-Brennerei Bruichladdich bei einer Veranstaltung vorgestellt (ein Bericht von uns dazu folgt in den nächsten Tagen).

Es handelt sich dabei um ein spannendes Octomore Single Cask, das exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde und eine besondere Facette dieses außergewöhnlichen Whiskys zeigt: Der Octomore Single Monbazillac Cask verbrachte die gesamten 11 Jahre seiner Reifung in einem französischen Second-Fill Monbazillac Weißwein-Fass, bevor er fassstark mit 156 PPM / 60,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde – limitiert auf 294 Flaschen.

Alles Interessante zu dieser besonderen und deutschlandexklusiven Abfüllung dürfen wir Ihnen hier vorstellen – gemeinsam mit dem Expertise-Blatt der Brennerei

OCTOMORE SINGLE CASK FÜR DEUTSCHLAND

EXKLUSIVE FASSREIFUNG: OCTOMORE WHISKY TRIFFT AUF MONBAZILLAC AROMEN

Ein hochspannender Moment für Whisky-Enthusiasten weltweit: Am 30. März 2025 präsentiert die Bruichladdich Distillery ein spannendes Single Cask. Der Octomore zählt unter Whisky-Fans zu den absoluten Favoriten und darf in keiner Sammlung fehlen. Mit dem Monbazillac Cask geht dieser außergewöhnlich stark getorfte Single Malt Scotch Whisky neue Wege und hinterfragt traditionelle Whisky- Konventionen.

Als „Unmögliche Gleichung wird Octomore immer wieder beschrieben. Aufgrund seiner Eigenschaften scheint der Whisky zu jung (mit einem Kernsortiment, das konstant im Alter von fünf Jahren abgefüllt wird), zu stark und zu sehr getorft, um ernsthafte Anerkennung zu finden. Doch die Realität könnte nicht weiter davon entfernt sein.

„Octomore ist ein Experiment. Er ist bewusst darauf ausgelegt, Neugier zu wecken und das Unvorstellbare zu beweisen. Betrachtet man nur das Profil des Whiskys, sollte es sich um einen eindimensionalen, übermäßig getorften Islay Single Malt Scotch Whisky ohne Tiefe handeln – aber wir haben das Gegenteil geschaffen!“

„Dieser Whisky ist vielschichtig und komplex, es gibt nichts Vergleichbares. Jedes Jahr neue, einzigartige und unverwechselbare Octomore Serien und Single Casks zu kreieren, ist eine willkommene Herausforderung. Es ist ein Moment des Innehaltens, des Reflektierens, des Hinterfragens und des Vorwärtsschreitens. Wer weiß, was als Nächstes kommt?“ Adam Hannett, Head Distiller der Bruichladdich Distillery

Und auch dieses Mal hat der Head Distiller sich wieder neu erfunden, destilliert aus 100% schottischer Gerste, mit 60.4% vol. abgefüllt und auf 156 PPM getorft. Destilliert wurde in 2012, und ganze 11 Jahre durfte der edle Tropfen in einem Second-Fill Monbazillac Fass reifen.

Das Fass verleiht diesem Whisky eine unverwechselbare Komplexität, die durch die Aromen des französischen Weinbaugebiets Monbazillac geprägt ist. In diesem Fass wurde ein Weißwein gelagert, genau genommen ein Cuvée aus edelfaulen Trauben der Rebsorten Sémillon, Sauvignon Blanc und Muscadelle. Diese Weine zeichnen sich durch ihren hohen Restzuckergehalt aus und werden oft mit dem berühmten Sauternes verglichen.

Die langsame Reifung des Whiskys in diesen Fässern nimmt die süßen, fruchtigen Noten des Weines auf und schafft eine harmonische Verbindung aus dem unverkennbaren Torfrauch und einzigartiger Süße – ein Genuss, der weit über das Übliche hinausgeht. Die unverbindliche Preisempfehlung des Octomore Single Monbazillac Cask liegt bei 469€.

Jeder Octomore Single Malt Scotch Whisky wurde ausschließlich auf Islay konzipiert, destilliert, gereift und abgefüllt. Die Spirituose ist nicht kühlfiltriert und enthält keine zusätzlichen Farbstoffe.

AUF EINEN BLICK

OCTOMORE SINGLE MONBAZILLAC CASK

100% schottische Gerste

11 Jahre gereift, 2012 abgefüllt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

100% Reifung 2 nd Fill Monbazillac Cask

Fill Monbazillac Cask Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

156 PPM / 60,4% vol.

Auf 294 Flaschen begrenzt

UVP 469€

Verfügbar ab dem 04. April 2025 im ausgewählten Fachhandel (solange der Vorrat reicht)