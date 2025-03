Tomintoul stellt 12 Year Old Finished in Oloroso Sherry Casks vor

Die Speyside-Brennerei Tomintoul stellt auf der Website des Eigentümers Angus Dundee Distillers ihr neues Bottling Tomintoul 12 Year Old Limited 2012 Edition Finished in Oloroso Sherry Casks vor. Der Single Malt lagerte zunächst in ex-bourbon American oak casks. Anschließend reifte der Whisky in Oloroso Sherry Butts. Diese unterstreichen, wie die Destillerie schreibt, den Charakter von Tomintoul, verleihen ihm tiefe Fruchtaromen und schaffen einen Whisky mit außergewöhnlicher Tiefe.

Tomintoul 12 Year Old Limited 2012 Edition Finished in Oloroso Sherry Casks ist mit 40 % Vol. in die Flaschen, von denen 14.988 Flaschen verfügbar sind.