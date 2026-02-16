Montag, 16. Februar 2026, 16:34:57
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Trio offizieller Tomintoul

Tawny Port Cask Finish und White Port Cask Finish plus einem Single Cask Bottling der Destillerie zum 60. Singapur-Geburtstag

Recht gut, wie er schreibt, gefallen Serge Valentin die beiden unterschiedlichen Port Cask Finishes, mit denen er heute die Session offizieller Bottlings der Tomintoul Distillery eröffnet. Als sehr gut und vor allem sehr natürlich bewertet er die Abfüllung eines bourbon barrels, die zum 60. Geburtstag des Insel- und Stadtstaats Singapur von der Speyside-Brennerei erschien. Aus diesen Gründen stellt sich unsere Übersicht heute so dar:

AbfüllungPunkte

Tomintoul ‘Tawny Port Cask Finish’ (40%, OB, Small Batch, +/-2022)79
Tomintoul ‘White Port Cask Finish’ (40%, OB, Small Batch, +/-2022)80
Tomintoul 14 yo 2011/2025 (63.5%, OB for SG60, bourbon barrel, cask #3482, 247 bottles)86 
Tomintoul, August 2017. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Penderyn bringt Icon of Wales #14 „The Village“ und einen Penderyn 25yo aus dem Fass No. 1
Nächster Artikel
Highland Park mit Year of the Horse Edition

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH