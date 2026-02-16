Highland Park mit Year of the Horse Edition

Auch die Orkneyinseln-Brennerei Highland Park veröffentlicht zum morgen beginnenden chinesischen Jahr des Pferdes besondere Abfüllungen. Ihre Core Range, die 12-, 15- und 18-jährigen Single Malts, ist ab morgen für begrenzte Zeit in China, Hongkong, Taiwan und Singapur in einem besonderen Design erhältlich.

Das Kreativstudio Butterfly Cannon entwickelte eine vollständig plastikfreie, papierbasierte Lösung. Die Verpackung erhielt ein doppellagiges, lasergeschnittenes Design und eine seitliche Schiebefunktion. Beim Öffnen der Verpackung werden nacheinander Animationsbilder sichtbar, die das Pferd zum Leben erwecken. Ein Moiré-Effekt lässt das Pferd im Galopp erscheinen. Die drei Abfüllungen erscheinen in unterschiedlichen Farben: 12-year-old in Lila, 15-year-old in Sonnenuntergangsorange und 18-year-old in Rot.