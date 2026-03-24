IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Highland Park als Duo

Nach den ausführlichen Highland Park Sessions im letzten Monat konnte eine Verkostung dieses Duos nicht länger warten

So geht es halt manchmal zu in der Whiskyfun-Zentrale: Erst Ende Februar widmete sich Serge Valentin bereits in drei ausführlichen Sessions der Orkney-Destillerie Highland Park. Und anschließend erreichen Serge neue Drams eben dieser Brennerei, die es verdienen, unverzüglich verkostet zu werden. Ein solcher Whiskyfun-Tag ist heute. Die beiden Highland Park, Young Siward aus dem zweiten Akt der Macbeth Whisky Collection und dem 25 yo einer Secret Orkney Distillery von The Whisky Agency aus der Reihe Wave Farewell to 2025, zeigen sich als exzellente Whisky, und erhalten diese Bewertungen:

AbfüllungPunkte

Highland Park 18 yo (50.8%, Elixir Distillers, Macbeth Act Two, Young Siward, 650 bottles, 2025)89
Secret Orkney Distillery 25 yo 1999/2025 (51.2%, The Whisky Agency, Wave Farewell to 2025, hogshead, 135 bottles)90 
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