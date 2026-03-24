Serge verkostet: Highland Park als Duo

So geht es halt manchmal zu in der Whiskyfun-Zentrale: Erst Ende Februar widmete sich Serge Valentin bereits in drei ausführlichen Sessions der Orkney-Destillerie Highland Park. Und anschließend erreichen Serge neue Drams eben dieser Brennerei, die es verdienen, unverzüglich verkostet zu werden. Ein solcher Whiskyfun-Tag ist heute. Die beiden Highland Park, Young Siward aus dem zweiten Akt der Macbeth Whisky Collection und dem 25 yo einer Secret Orkney Distillery von The Whisky Agency aus der Reihe Wave Farewell to 2025, zeigen sich als exzellente Whisky, und erhalten diese Bewertungen:

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