Exklusiv: Ein Gespräch mit Martin Markvardsen, Senior Brand Ambassador Highland Park

Es gibt vielleicht niemanden, der Highland Park mehr lebt als Martin Markvardsen – seit 37 Jahren in der Branche, seit 20 Jahren bei der Destillerie auf den Orkneys. Am vergangenen Wochenende war Martin auf Einladung von Schlumberger Österreich zu diversen Tastings in Wien, und natürlich haben wir von Whiskyexperts uns die Gelegenheit nicht nehmen lassen, mit Martin ein Videointerview zu führen.

Wir reden mir Martin Markvardsen nicht nur über das, was sich bei Highland Park in den und durch die beiden Zangspausen (Covid und einen Unfall) verändert hat, sondern natürlich auch über seine Sicht auf die momentane Situation des Whiskymarktes, über neue Abfüllungen und wie er die Resonanz auf die Änderungen (zum Beispiel die Abkehr vom Wikinger-Thema) in der ganzen Welt erlebt.

Wir wünschen Ihnen unterhaltsame neun Minuten mit dem Video, das Sie hier auf der Seite und natürlich auch auf unserem Youtube-Kanal sehen können. Und wie es so ist bei sozialen Medien, würden wir uns dort über ein Like und ein Abonnement sehr freuen. Danke!