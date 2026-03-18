In Deutschland findet ein Wechsel an der Spitze von Pernod Ricard ab: Der neue Vorsitzende Geschäftsführer wird Pierre-Aymeric du Cray, der mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Champagner- und Spirituosenindustrie Julien Hemard ablösen wird (er kam mit Juli 2022 in diese Position – siehe unseren Bericht hier).

Wir wünschen Pierre-Aymeric du Cray viel Erfolg und Freude in der neuen Position – und bringen hier die PR von Pernod Ricard Deutschland mit einem Statement von ihm:

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Wechsel an der Spitze: Pierre-Aymeric du Cray übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung für Pernod Ricard Deutschland

Pierre-Aymeric du Cray wird zum 1. April 2026 Vorsitzender Geschäftsführer der Pernod Ricard Deutschland GmbH und löst damit Julien Hemard ab. Dieser hat das Unternehmen mit Sitz in Köln seit Mitte 2022 geführt und wird nun eine neue Führungsrolle innerhalb der Gruppe übernehmen.

Mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung in der Champagner- und Spirituosenindustrie bringt Pierre-Aymeric du Cray eine beeindruckende globale Karriere mit. Sein beruflicher Werdegang führte ihn vom Markenmanagement für Champagner‑Marken in Paris und München über leitenden Positionen bei G.H. Mumm und Perrier Jouët in Reims, bis hin zu strategischen Führungspositionen bei Pernod Ricard in Lateinamerika. In Mexiko war er zunächst als Vice President des „House of Tequila“ für die Entwicklung einer der strategisch wichtigsten Kategorien des Konzerns verantwortlich. Danach wechselte er als Managing Director zu Pernod Ricard Peru. Aktuell ist er als Managing Director bei Pernod Ricard Middle East mit Sitz in Dubai tätig. Mit seiner Erfahrung und Leidenschaft hat er damit das Wachstum ikonischer Marken in Europa, Lateinamerika und den Golfstaaten maßgeblich vorangetrieben.

In seiner neuen Position wird der gebürtige Franzose die Führung der Pernod Ricard Deutschland GmbH übernehmen.

„Ich freue mich außerordentlich, diese neue Rolle zu übernehmen und nach Deutschland zurückzukehren, dem Ort meiner ersten beruflichen Schritte. Gemeinsam mit unseren Teams möchte ich auf den starken Grundlagen meines Vorgängers aufbauen und den Wandel unserer Branche aktiv gestalten. Deutschland ist ein strategischer Markt für Pernod Ricard, und ich sehe großes Potenzial, unsere Marken weiterzuentwickeln und die Bedeutung von Convivialité noch stärker zu verankern. Meine internationalen Erfahrungen haben mir gezeigt, wie kraftvoll dieser Anspruch weltweit wirkt, und ich freue mich darauf, ihn nun in Deutschland weiterzuführen.“,

erklärt du Cray.

Pernod Ricard Deutschland heißt Pierre-Aymeric herzlichen Willkommen und wünscht Julien viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.