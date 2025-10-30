Bei Pernod Ricard Deutschland kommt es zum Jahresende hin zu einer Personalrochade im Finanzwesen – Joelle Ferran avanciert zum 1. Januar zum Global VP Investor Relations and Financial Communication und übergibt ihre bisherigen Agenden Nevzat Akkiz, der seit 2017 in diversen Rollen bei Pernod Ricard tätig war.

Hier die Pressemitteilung mit diversen Statements zu den Wechseln:

Führungswechsel im Finance Bereich bei Pernod Ricard Deutschland

Joelle Ferran, Chief Financial Officer Pernod Ricard Northern Europe Entity, wird zum 1. Januar Global VP Investor Relations and Financial Communication

Nevzat Akkiz übernimmt Rolle als Chief Financial Officer Northern Europe

Pernod Ricard Deutschland verkündet heute eine Veränderung im Bereich Finance. Joelle Ferran, derzeit Chief Financial Officer für Pernod Ricard Deutschland und Northern Europe Entity, wechselt zum 1. Januar 2026 nach Paris und übernimmt die Rolle des Global VP Investor Relations and Financial Communication. In dieser Rolle wird sie an Hélène Tissot, EVP Finance and Tech Pernod Ricard, berichten.

Julien Hemard, Managing Director Pernod Ricard Northern Europe Entity:

„Joelle Ferran hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Beitrag für Pernod Ricard Deutschland und die gesamte Northern Europe Entity geleistet. Mit ihrer klaren Zukunftsvision hat sie neue Maßstäbe für Transformation und Integration gesetzt. Ich freue mich sehr, dass sie ihre Expertise künftig in ihrer neuen Rolle im Headquarter einbringt. Gleichzeitig möchte ich Nevzat Akkiz in der Northern Europe Entity begrüßen. Er bringt eine langjährige Erfahrung im Finanzbereich mit und ergänzt unser Team als Créateur de Convivialité.“

Joelle Ferran, Chief Financial Officer Pernod Ricard Northern Europe Entity:

„Die vergangenen fünf Jahre waren geprägt von Wandel, Wachstum und gemeinsamen Erfolgen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass mein Nachfolger mit viel Energie und neuen Impulsen das Team führen wird.“

Ab dem 1. Januar 2026 wird Nevzat Akkiz die Position als Chief Financial Officer Pernod Ricard Northern Europe übernehmen. Er ist damit Teil des Northern Europe Management Teams und wird direkt an Julien Hémard, CEO Pernod Ricard Northern Europe, berichten. Nevzat Akkiz ist seit 2017 bei Pernod Ricard tätig, zunächst als Finance Director für die Türkei, ab 2021 dann für die MENAT-Region. Seit 2023 ist er Chief Financial Officer für Afrika und den Nahen Osten. Vor seiner Zeit bei Pernod Ricard hatte er verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich inne.

Nevzat Akkiz: