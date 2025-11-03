In den USA wurde diese Abfüllung Ende Ausgust vorgestellt und erschien am 3. September (wir berichteten), nun erreicht Four Roses 2025 Limited Edition Small Batch wie von uns vermutet auch unsere Märkte. In Deutschland ist die neue 18. Sonderedition ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich, alle weiteren Information zu diesem Bottling in der Pressemitteilung, die wir von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

Four Roses präsentiert 2025 Limited Edition Small Batch

Die neue 18. Sonderedition vereint drei exklusive Bourbon-Rezepturen in einer meisterhaften Komposition und ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Die Four Roses Distillery stellt die 2025 Limited Edition Small Batch Bourbon vor, eine außergewöhnliche Komposition aus dem Herzen Kentuckys. Die 18. Ausgabe der jährlichen Sonderedition vereint drei ausgewählte Bourbon-Rezepturen aus vier handverlesenen Chargen, abgefüllt in Fassstärke und nicht kühlfiltriert.

Mit einem Alkoholgehalt von 54,5 % Vol. enthält die diesjährige Edition Bourbons im Alter von 13 und 19 Jahren. Aus den zehn charakteristischen Rezepturen von Four Roses wurden für diese Edition ein 13-jähriger Bourbon der OBSV-Rezeptur, ein 13-jähriger OBSK, ein 13-jähriger OESV sowie ein 19-jähriger OESV ausgewählt.

„Jedes Jahr kreieren wir eine Edition, die die Vielfalt und Tiefe unserer zehn Rezepturen widerspiegelt“, erklärt Brent Elliott, Master Distiller bei Four Roses. „Die diesjährige Mischung lebt von den eleganten Fruchtnoten und süßen Fassaromen der 13-jährigen V-Chargen. Der OBSK bringt eine spannende Komplexität ins Spiel, während der 19-jährige OESV dem Blend zusätzliche Tiefe und Reife verleiht.“

Das Aromaprofil der 2025 Limited Edition Small Batch begeistert mit süßer Aprikose, Vanille, Karamell, Schwarztee, einem Hauch Roggen und sanftem Eichenholz. Am Gaumen entfalten sich Aprikose, Zitrusnuancen, Crème brûlée und gewürztes Eichenholz, begleitet von einem sehr weichen, langanhaltenden Finish.

Mit dieser limitierten Edition unterstreicht Four Roses erneut seine Leidenschaft für handwerkliche Perfektion und die Kunst des Bourbon-Blending.

Über Four Roses Distillery

Gegründet im Jahr 1888, kombiniert Four Roses zwei Maische-Rezepturen mit fünf firmeneigenen Hefestämmen, um zehn einzigartige Bourbon-Rezepturen zu kreieren – jede mit einem ganz eigenen Geschmacksprofil. Im vergangenen Jahr erhielt Four Roses 58 Auszeichnungen, darunter zwei Double Platinum Medaillen, drei Platinum Medaillen, neun Double Gold Medaillen und 26 Goldmedaillen bei renommierten Wettbewerben wie den American Whiskey Masters und Whiskies of the World. Besonders hervorzuheben ist die Auszeichnung als „World’s Best Single Barrel“ bei den World Whiskies Awards, die die Position von Four Roses als einer der weltweit angesehensten Bourbon-Hersteller weiter festigt.

