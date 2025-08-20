Four Roses 2025 Limited Edition Small Batch ab 3. September in den USA

Und gleich noch eine gute Nachricht für Liebhaber von us-amerikanischem Whiskey: Die Chance, dass der Four Roses 2025 Limited Edition Small Batch den Weg nach Europa schafft, ist gar nicht so gering, auch wenn er erst einmal nur für die USA angekündigt ist (dort soll er am 3. September erscheinen). Aber nachdem seine Vorläufer zum Teil in deutschen Shops zu finden sind, wird es bei der neuen Abfüllung nicht viel anders sein.

Insgesamt 16,584 Flaschen vom Four Roses 2025 Limited Edition Small Batch sind abgefüllt worden, und zwar mit 54,5% vol. Alkoholstärke, was der natürlichen Fassstärke der verwendeten Fässer entspricht. Und die Liste dieser zeigt auch, warum diese Small Batch Abfüllung sehr begehrt ist. Im Bourbon finden sich drei Anteile 13 Jahre alte Fässer (mit den Rezeptbezeichnungen OBSV, OBSK und OESV) und ein Anteil von Fässern, die 19 Jahre lang reifen konnte (OESV). Dabei steht das O für die Old Prentice Distillery, in der der Bourbon gebrannt wurde, B und E sind spezielle Mashbills, S für die bestimmte Lagerung und K und V für Hefestränge)

Die Tasting Notes der Destillerie zum Four Roses 2025 Limited Edition Small Batch lesen sich wie folgt:

Nose: sweet apricot, vanilla, caramel, black tea leaves, hints of rye, mellow oak

Palate: apricot, hints of citrus, crème brûlée, antique spiced oak

Finish: very soft and long, with layered fruit and seasoned oak

In den USA wird der Four Roses 2025 Limited Edition Small Batch 249 Dollar kosten, in Europa liegen die Preise nach den Erfahrungen des letzten Jahres im Schnitt bei 230 Euro.