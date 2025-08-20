Serge verkostet: Drei Glen Elgins in schwierigerem Sherry

Palo Cortado, Malaga und Amontillado – dies sind die drei Finishes, die auf die Whiskys von Glen Elgin angewendet wurden. Von drei verschiedenen unabhängigen Abfüllern, aber mit einem ähnlichen Ergebnis, zumindest was die Reaktion von Serge betrifft: kann man machen, muss man aber nicht. Besonders der von Cadenhead tut sich schwer bei Serge, er sei „trocken wie der Humor eines Gehängten“ – was vielleicht auch seinen Reiz hat.

Hier jedenfalls die tabellarische Übersicht der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Glen Elgin-Glenlivet 12 yo (46%, Cadenhead, Original Collection, 2025) 72 Glen Elgin 12 yo (52.7%, James Eadie, Distilleries of Great Britain & Northern Ireland, Malaga wine finish, cask #373074, 257 bottles) 80 Glen Elgin 11 yo 2014/2025 (57.3%, Lady of the Glen, Amontillado Finish, cask #800982, 236 bottles) 80