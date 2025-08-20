Die deutsche Whiskyszene wird um ein Magazin reicher: Mitte November wird die erste Ausgabe des „Whisky Magazine Germany“ erscheinen – mit Heinfried Tacke (ehemaliger Chefredakteur beim Whiskybotschafter und Herausgeber des Whisky Guide Deutschland) als Chefredakteur und Christoph Kirsch von Kirsch Import als Herausgeber.

Das Whisky Magazine Germany soll alle drei Monate erscheinen – was als Inhalt geplant ist und was es über das Projekt sonst noch zu sagen gibt, lesen Sie hier. Wir freuen uns jedenfalls über die Ergänzung der Publikationslandschaft und freuen uns auf viel interessanten Lesestoff!

Whisky-Kultur auf Deutsch: „Whisky Magazine Germany“ debütiert Mitte November

Hamburg, 20. August 2025 – Das international angesehene „Whisky Magazine“ aus Großbritannien erscheint Mitte November erstmals in einer eigenständigen deutschsprachigen Ausgabe für Deutschland und Österreich. Die Leitung übernehmen Whisky-Autor Heinfried Tacke und Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Import.

Das „Whisky Magazine“ wird seit 1998 in Großbritannien veröffentlicht und hat sich mit moderner Expertise und tiefen Einblicken in die Welt des Whiskys einen globalen Ruf erarbeitet. Jetzt bekommt das renommierte Fachblatt eine neue Heimat in deutschsprachigen Ländern.

Die redaktionelle Leitung des „Whisky Magazine Germany“ übernimmt der erfahrene Whisky-Autor Heinfried Tacke, der in der Szene gleichermaßen als Journalist, Publizist und „Keeper of the Quaich“ bekannt ist. Tacke bringt umfassende Expertise mit: Jahrzehntelange Arbeit in der Whisky-Berichterstattung, langjährige Chefredaktion des Fachmagazins „Der Whisky Botschafter“, Herausgabe des „Whisky Guide Deutschland“, Gründung des Forums Deutscher Whisky und jüngst erst Start der Brancheninitiative „The Excellence of Whisky“. Seine Vita ist vielschichtig und tief verankert in der deutschen Whisky-Szene.

Auf Herausgeberseite unterstützt ihn Christoph Kirsch von Kirsch Import GmbH & Co. KG. Kirsch, dessen Unternehmen seit Jahren für den Import von edlen Spirituosen bekannt ist, wird die Partnerschaft mit seiner unternehmerischen Kompetenz verstärken und dafür seine reichen Verbindungen zur Whisky- und Genusswelt einbringen.

Heinfried Tacke erklärt:

„Ich freue mich, der so unendlich großen Leidenschaft für Whisky in Deutschland und Österreich mit diesem neuen Magazin eine Stimme zu geben, dass sich Genießer darin nicht nur wiederfinden, sondern alle drei Monate auf den bestmöglichen Stand weltweit gebracht fühlen – und das so authentisch, so tiefgründig und so jung und modern wie möglich.“

Christoph Kirsch ergänzt:

„Ich bin begeistert, gemeinsam mit Heinfried Tacke das „Whisky Magazine Germany“ zu realisieren – ein Format, das Genusskultur und Expertise auf hohem Niveau verbindet.“

Das Magazin wird voraussichtlich viermal pro Jahr erscheinen. Die Inhalte umfassen – dem international bewährten Konzept folgend – Berichte über Destillerien, Produktionsprozesse, Verkostungen, Whisky-Kultur und Branchennews. Ergänzt werden sie durch regionale

Perspektiven und Besonderheiten, die speziell Whisky-Liebhaberinnen und -Liebhabern in Deutschland und Österreich ansprechen.

So wird das „Whisky Magazine Germany“ zu einer zentralen Plattform für deutschsprachige Enthusiastinnen und Enthusiasten – ein Wegweiser, der von Tiefe vermittelndem Wissen bis hin zum Genussmoment alles vereint.