Wenn man über deutsche Whiskykultur und -geschichte spricht, dann taucht unweigerlich ein Name auf: Kirsch. Von Dieter Kirsch zu seinem Sohn Christoph Kirsch spannt sich die 50jährige Firmengeschichte, die mehr als ein Spiegelbild der deutschen Whiskykultur ist: sie hat diese entscheidend mitgeprägt, von den ersten Miniaturen bis hin zur höchst erfolgreichen Whisky Live Germany, die auch heuer wieder in Hamburg stattfinden wird

2026 feiert man bei Kirsch Import das fünfzigjährige Firmenjubiläum, eine Leistung, zu der wir von Whiskyexperts der Familie Kirsch und dem Team ganz herzlich gratulieren. Die untenstehende Aussendung nimmt Sie auf die Reise durch die fünf Jahrzehnte mit – und macht sie neugierig auf angekündigten Jubiläumsabfüllungen, über die wir natürlich dann jeweils berichten werden.

Gereift wie die deutsche Whisky-Kultur: Kirsch Import wird 50

Stuhr, 21.01.2026 – 50 Jahre sind ein Meilenstein. Das gilt für Single Malt ebenso wie für Unternehmen. Kirsch Import hat einen Insiderblick auf beide Bereiche: Der niedersächsische Importeur und Distributor für Premium-Spirituosen feiert 2026 ein halbes Jahrhundert Bestand – und Mitgestaltung der deutschen Whisky-Kultur.

Im Januar 1976 meldete Dieter Kirsch in Syke bei Bremen seinen Getränkegroßhandel an. 50 Jahre später verwaltet sein Sohn Christoph Kirsch Deutschlands größtes Single-Malt- Portfolio, darunter Exklusivmarken wie Edradour, The GlenAllachie, Benromach oder Nikka. Kirsch Import ist gereift wie ein guter Whisky, könnte man sagen: nicht einfach nur älter geworden, sondern komplexer und voller an Charakter(en). Rund 80 Mitarbeiter* und Spirituosen-Nerds sorgen heute dafür, dass das Familienunternehmen Handel und Gastronomie mit mehr als 4.500 hochwertigen Whiskys sowie Rum, Gin, Likör und Cognac der Premiumkategorie beliefert. Über die Grenzen Deutschlands hinweg.

Von Mini bis Großflasche: Whisky-Wegbereiter

„Unsere Anfänge waren buchstäblich klein: Mit seinem VW-Bully wollte mein Dad eigentlich Weine und Spirituosen in Großflaschen verkaufen – als Publikumsmagnet erwiesen sich aber Miniaturen“,

erzählt Christoph Kirsch. Unter dem Motto „Miniaturen zum Verschenken, Sammeln und Genießen“ brachte Dieter Kirsch die Fläschchen in den Folgejahren auf zahlreichen Messen, zum Beispiel der Grünen Woche in Berlin, groß raus. Zwölf-Quadratmeter-Stände füllte er mit Qualitäten unterschiedlicher Preisklassen – teils hinter Plexiglas geschützt – und belieferte bald auch Einzelhändler im gesamten Bundesgebiet.

„Viele Minis importierte er aus dem Ausland. Dabei legte er den Grundstein für langjährige Beziehungen zu renommierten schottischen Whiskyunternehmen wie Gordon & MacPhail“,

führt Christoph Kirsch aus. Von dem unabhängigen Traditionsabfüller bezog sein Vater die ersten Großflaschen und knüpfte Kontakte zu Brennereien, deren Drams so erstmalig auf dem deutschen Markt präsentiert wurden.

Besonders erwähnenswert: Die Zusammenarbeit mit Andrew Symington, der 1988 mit Signatory Vintage einen der erfolgreichsten unabhängigen Abfüllbetriebe Schottlands ins Leben rief. Dieter Kirsch wurde zum weltweit ersten Signatory-Kunden und später auch größter Kunde von Symingtons Brennerei Edradour.

Zweite Generation – erste Whisky Live Germany

1996 erfolgte der Bau des zweiten Firmensitzes, der im Logo von Kirsch Import verewigt ist. 20 Jahre später war das Interesse an Single Malt Whisky stark gewachsen und der Umsatz gestiegen. Die Firma zog nach Groß Mackenstedt um, da die alten Räumlichkeiten nicht mehr ausreichten. Hier leitet seit 2015 Christoph Kirsch das zum Vollsortimenter im Premium- Bereich angewachsene Unternehmen.

„Single Malt, insbesondere aus kleinen, unabhängigen und handwerklich arbeitenden Brennereien, liegt auch weiterhin im Fokus.“

Die zweite Kirsch-Generation führt aber nicht nur die engen Beziehungen nach Schottland fort, Christoph Kirsch öffnete das Portfolio unter anderem für erstklassigen Rum und handgefertigten Cognac, zeitgenössische Liköre wie Franzi und Eigenabfüllungen in Kooperation mit Sea Shepherd.

Über die Pandemie hinweg expandierte er das Unternehmen ins Ausland, erweiterte den Firmensitz um neue Räumlichkeiten sowie eine zweite Lagerhalle und nahm 2025 die Auszeichnung zum Spirituosenunternehmen des Jahres (Meininger Award) entgegen. Im selben Jahr folgte mit der Deutschlandpremiere des international erfolgreichen Messeformats Whisky Live ein weiterer Höhepunkt in der Kirsch-Import-Vita.

50. Jubiläumsjahr & Ausblick

Im Jubiläumsjahr schenkt Kirsch Import nach und lädt am 10. und 11. Oktober zu einer neuen Runde Whisky Live Germany nach Hamburg. Feinschmecker dürfen sich zudem auf Sonderabfüllungen freuen, die dem 50. Geburtstag gerecht werden.

Im Übrigen bleibt man bodenständig, zeigt Christoph Kirsch:

„Wir feiern dieses Jahr einen absoluten Meilenstein – das muss man sich insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage bewusst machen. Wir freuen uns darauf, als Vermittler zwischen Produzenten, Handel und einer anspruchsvollen Genusskultur die Branche auch weiterhin mit Expertise, Neugier und Mut zu begleiten.“

Zeitzeuge deutscher Whisky-Kultur

2026 blickt Kirsch Import auch auf 50 Jahre Wandel der deutschen Genuss- und Spirituosenkultur zurück. 1976 war Single Malt Whisky hierzulande noch ein Nischenprodukt. Hochwertige Abfüllungen erreichten den Markt nur vereinzelt, Wissen über Herkunft und Herstellung war kaum verbreitet. Über die Jahrzehnte entwickelte sich Whisky zu einer eigenständigen Genusskategorie mit wachsender Vielfalt und einem informierten Publikum.

Kirsch Import begleitete diesen Wandel durch langfristige Partnerschaften mit schottischen und internationalen Destillerien sowie den kontinuierlichen Aufbau von Fachwissen in Handel

„Unsere Aufgabe sahen wir von Anfang an darin, Qualität verständlich zu machen und Vertrauen aufzubauen – nicht, kurzfristigen Trends zu folgen. Wir sind stolz, daran mitgewirkt zu haben, dass Whisky heute in Deutschland eine solche Beliebtheit erreicht hat. Nicht zuletzt unter unseren Mitarbeitern.“ Christoph Kirsch

